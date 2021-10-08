Шлейф от скандала с судейством художественной гимнастики на Олимпиаде тянется до сих пор. Президент федерации и тренер Ирина Винер-Усманова дает не всегда осторожные интервью, а сами гимнастки – Дина и Арина Аверины – признаются, что не хотели продолжать карьеру: боятся снова увидеть на табло плохие оценки.

«Мне кажется, в первую очередь мы хотели завершить карьеру из-за того, что боялись продолжения такого судейства. Это была одна из главных причин. Но Ирина Александровна нас переубедила, спасибо ей большое», – сказала Арина, которая осталась на четвертом месте и не получила медаль Токио.

Возможно, дело и в этом тоже, но со стороны проблема видится более глубокой. В принципе не ожидалось, что Аверины продолжат карьеру – точно как в 2016-м Маргарита Мамун и Яна Кудрявцева, как в 2012-м Евгения Канаева и Дарья Дмитриева. Канаева – уникум, взявшая золото многоборья на двух Олимпиадах подряд, но затем вектор в личной художке и в глазах Винер сменился. Она вела двух спортсменок через весь олимпийский цикл, а потом они заканчивали. Мамун и Кудрявцева уже вышли замуж и воспитывают детей.

Художественная гимнастика Кабаева назвала сговором недопуск русских гимнасток в Израиль ВЧЕРА В 12:54

Маргарита Мамун и Яна Кудрявцева Фото: Getty Images

В этом плане художественная гимнастика напоминает фигурное катание и веяния, которые ввела Этери Тутберидзе: ты добираешься до вершины, а потом уходишь. Но все может пойти не так, и в этом плане Авериных сравнивают с Евгенией Медведевой, которая шла на золото Пхёнчхана-2018 и уступила более юной Алине Загитовой. Вместо того, чтобы стать олимпийской чемпионкой и снимать сливки с крутых рекламных и спонсорских контрактов, Женя осталась в спорте и попыталась перезагрузить карьеру. Наблюдать за ее путешествием к Брайану Орсеру было необычно и любопытно, но оно закончилось явно не тем, чего хотелось фигуристке – Медведева вернулась к Тутберидзе, а спустя четыре года вместо подготовки к олимпийскому отбору выступает в «Ледниковом периоде» с тиктокером Даней Милохиным.

Готовы ли Аверины к продолжению карьеры прежде всего психологически – узнаем на чемпионате мира 27-31 октября. А пока кажется, что параллель с Медведевой верна только частично – гораздо больше ситуация похожа на кейс Евгения Плющенко в Ванкувере. Зимой 2010-го вся спортивная Россия была уверена, что олимпийского чемпиона Турина наглым образом засудили – иные мнения не принимались. О плохих судьях, укравших золото у России и передавших американцу Эвану Лайсачеку, говорили сам Плющенко, его тренер Алексей Мишин, разумеется – депутаты и чиновники.

Но в 2010-м у болельщиков были довольно слабые знания о фигурном катании. После Сочи, противостояния Загитовой с Медведевой и бума четверных прыжков в группе Тутберидзе фигурка шагнула на принципиально новый уровень популярности, а главное – появилось глубокое понимание вида спорта зрителями на трибунах и у телевизоров. Сейчас практически каждый умеет читать протоколы и сразу увидит, что Плющенко проиграл Ванкувер не из-за судейства, а потому что исполнил на один прыжок меньше, чем Лайсачек. И чтобы понять это, не нужно видеть недокруты и даже отличать лутц от акселя.

В художественной гимнастике в 2021-м – очень похожий дискурс. Люди привыкли, что Россия побеждает с 2000 года, но не знают правил – как читать протоколы, сколько судей работает на каждом виде, как оцениваются элементы. Для большинства сложность вызывает даже сам поиск протоколов, а в зимний сезон они находятся несколькими уверенными кликами сразу после выхода фигуристок на лед. Но досконально разобраться в виде спорта нельзя за день, две недели или даже месяц – стоит отсмотреть хотя бы сезон (а лучше пару-тройку), чтобы понять все тонкости и веяния судейства.

Арина Аверина, Россия, художественная гимнастика, Олимпиада-2020 в Токио Фото: Getty Images

Поэтому на данный момент нельзя с уверенностью утверждать, что Авериных засудили. Возможно, это так, но нет ни одной действительно весомой причины, почему решили (а кто решил?) придержать и обидеть гимнасток из России. Разговоры об антироссийских заговорах в спорте давно несостоятельны: легкий ресерч и знание правил показывают, что судьями в совершенно разных видах спорта принимаются логичные решения. Возможно, горькие – как в случае с личным серебром гимнаста Дениса Аблязина, который набрал равные баллы с победителем, но уступил ему по сложности. Или жутко обидные: на лыжном чемпионате мира судьи дисквалифицировали норвежца Клебо, нарушившего правила на Александре Большунове – но еще один норвежец, Иверсен, успел обогнать обоих и забрать золото, которое могло достаться Большунову.

Битва Большунова с Клебо на финише марафона – главная драма сезона

Но ведь активнее остальных точку зрения с засуживанием продвигает Ирина Винер – не может же она не разбираться в правилах? С одной стороны, конечно, не может. Но неужели в 2010 году в положениях фигурного катания не разбирался заслуженный тренер Алексей Николаевич Мишин? И не знал, что дело не в четверных прыжках и их количестве, а совсем в другом, и остальные элементы тоже важны? Наверняка разбирался, но Плющенко скрутил в произвольной программе 31 оборот, а Лайсачек – 32.

С 2010-го изменилось многое, и агрессивно-настойчивая позиция Ирины Александровны уже не вызывает у потребителей спортивной информации такого восторга, как в ванкуверские времена – интернет-юзеры научились мыслить критически. Сильным имиджевым просчетом Винер был довольно жесткий наезд на Артура Далалояна – чемпиона и героя Олимпиады с невероятной историей преодоления: гимнаст восстановился к Играм после тяжелейшей травмы и от напряжения не сдержал слез во время квалификации, а потом взял командное золото – пожалуй, самое эмоциональное российское золото Токио.

Далалоян прокомментировал получение Авериными автомобилей: «Безусловно, у всех это вызвало бурное... Ладно, не буду говорить за всех. Скажу за себя. Моя первая реакция – легкое непонимание. С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой, это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам – из-за невезения, травм или спорного судейства – в призеры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных».

Артур Далалоян Фото: Getty Images

«В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них», – приложила Винер и не нашла согласия в соцсетях среди болельщиков – тех, чьи клики и обеспечивают спорту узнаваемость в нынешнее время. Разумеется, в других кругах Ирина Александровна получила поддержку – за Далалояна вступилась только тренер синхронисток Татьяна Покровская.

Подобными высказываниями и риторикой Винер отбивает симпатии у сестер Авериных – и в Париже-2024 их будут ожидать с долей скептики и недоверия. Круг снова замыкается на параллели с Медведевой, которая получила изрядную долю хейта.

Скачивай приложение Eurosport для iOS Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.

Художественная гимнастика Сестры Аверины: «Хотели завершить карьеру, боялись судейства» 05/10/2021 В 05:45