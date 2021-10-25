Японский город Китакюсю во второй половине октября стал гимнастическим центром: сперва состоялся чемпионат мира по спортивной гимнастике, а затем пройдет чемпионат мира по художественной. Даты турнира – с 27 по 31 октября. Сестры Аверины, потерпевшие сенсационное поражение на Олимпиаде, едут за реваншем – правда, чемпионки Токио Линой Ашрам на ЧМ не будет.
На Олимпиаде разыгрывалось всего два комплекта наград: в личном и командном многоборье. Чемпионат мира дает больше шансов, потому что медали разыгрываются и в отдельных упражнениях: с обручем, мячом, лентой и булавами. У каждой гимнастки будет теоретический шанс выиграть пять медалей. В командных соревнованиях разыгрывается три комплекта.
Состав сборной России
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Личное первенство: Арина Аверина, Дина Аверина.
Командное первенство: Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.
Сборная России по художественной гимнастике в Токио
Фото: Getty Images
Расписание
27 октября
Обруч, мяч (квалификация) – 4:00 мск
Обруч (финал) – 13:15 мск
Мяч (финал) – 14:00 мск
28 октября
Лента, булавы (квалификация) – 04:00 мск
Булавы – 13:15 мск
Лента – 14:00 мск
Арина Аверина, Россия, художественная гимнастика, Олимпиада-2020 в Токио
Фото: Getty Images
29 октября
Групповое многоборье (5 мячей, 3 обруча + 2 пары булав) – 10:50 мск
30 октября
Личное многоборье – 8:30 мск
31 октября
Группы (5 мячей, 3 обруча) – 11:30 мск
Группы (2 пары булав) – 12:20 мск
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