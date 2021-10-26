Сборная Болгарии, которая завоевала золото на Олимпиаде в Токио, победив команду из России, снялась с групповых упражнений на чемпионате мира.
Об этом сообщил официальный твиттер Международной федерации гимнастики.
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Как стало известно, причина отказа от соревнований – травма одной из участниц команды Лауры Траатс.
«Вчера наша команда провела две тренировки, после второй из которых Лаура Траатс почувствовала очень сильную и резкую боль. Сразу же была проведена консультация с врачом команды, который решил, что травма серьезная и участие команды в чемпионате невозможно!» – говорится в заявлении федерации в фейсбуке.
- Турнир состоится в японском Китакюсю с 27 по 31 октября.
- Олимпийская чемпионка из Израиля в личном первенстве Линой Ашрам также не примет участия в соревнованиях.
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