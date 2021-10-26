Чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева поделилась мнением о выступлениях мужчин в этом виде спорта.

– Летом многие известные личности вроде Татьяны Навки нелицеприятно высказывались о мужчинах в художественной гимнастике.

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– Да, я тоже такое читала. Не считаю, что это правильно. У нас такой мир, что в любом случае к такому нужно было быть готовыми и принимать это как-то. А не в оскорбительной форме об этом говорить. Считаю, что это грубовато было.

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– Ведь есть несколько школ в мужской гимнастике: японская, больше похожая на акробатику, и испанская, нечто вроде кальки с женской.

– Я, если честно, видела только выступления молодого человека, которого все обсуждали очень долго. Могу сказать, что выступает он не хуже девочек. В Испании я как-то проводила мастер-класс, и там был достаточно известный в мужской гимнастике испанец, другие мальчики и очень много девочек. Если честно, координация у мужчин лучше, чем у девочек. Они быстрее все схватывали, повторяли, были явно не хуже девочек.

– Быть может, и через пару лет уже увидим мужскую художественную гимнастику на Олимпийских играх.

– Сейчас у нас все развивается. Думаю, реально мы в скором времени увидим совместные выступления мужчин и женщин в паре или отдельно мужчин. Все возможно, – приводит слова Кудрявцевой «Чемпионат»

В июле 2021 года Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка раскритиковала мужскую художественную гимнастику.

Навка сослалась на выступление испанца Кристофера Бенитеса. Ее поддержал российский спортсмен Булат Сунгатулин, который выступает в японском ответвлении гимнастики.

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