Пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина раскритиковала мужские соревнования художественной гимнастике.

«В мужской художественной гимнастике есть два направления: японское и испанское. Японское застала даже я. Оно больше похоже на акробатику. У них маленькие обручи, булавы, они выступают в трико. Все по-мужски, по-силовому, по-настоящему. По этой дисциплине проводятся чемпионаты мира.

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Да, законодателями мод являются японцы, но и у нас есть свой чемпион мира – Александр Буклов. А вот про испанское направление теплых слов сказать не могу. Честно, меня выворачивает наружу, когда я это вижу. Меня все ругают, что я нетолерантна, но не могу на это смотреть. Когда мужчины выходят все в стразах, в женских облегающих костюмах, делают женские элементы... Мне становится плохо. Знаю, что в России развивается японское направление. Это правильно, ничего плохого в этом не вижу. Только не испанское. Пожалуйста», – приводит слова Батыршиной «Спорт-Экспресс»

Художественная гимнастика Кудрявцева назвала слова Навки о мужской художке оскорбительными 5 ЧАСОВ НАЗАД

В июле 2021 года Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка раскритиковала мужскую художественную гимнастику.

Навка сослалась на выступление испанца Кристофера Бенитеса. Ее поддержал российский спортсмен Булат Сунгатулин, который выступает в японском ответвлении гимнастики.

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