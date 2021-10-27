Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате мира в японском Китакюсю.
Дина за выступление получила 27,750 балла. Серебро досталось белоруске Алине Горносько (25,950), замкнула тройку итальянка София Раффаэли (25,850). Арина Аверина стала лишь шестой, набрав 24,950 балла.
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- Дина Аверина теперь 14-кратная чемпионка мира, также у нее две серебряные и одна бронзовая награды мировых первенств.
- На Олимпиаде в Токио Дина стала второй, уступив израильтянке Линой Ашрам.
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