Российская гимнастка Дина Аверина вслед за победой в упражнении с обручем выиграла золото в упражнении с мячом на чемпионате мира в японском Китакюсю.

Она получила за выступление 29,125 балла. Сестра-близнец Дины Арина Аверина завоевала серебро (27,675). Тройку замкнула белоруска Алина Горносько (27,300).

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Благодаря этим победам Дина стала 15-кратной чемпионкой мира.

На Олимпиаде в Токио в личном многоборье Дина стала серебряным призером, уступив израильтянке Линой Ашрам.

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