Российская гимнастка Дина Аверина вслед за победой в упражнении с обручем выиграла золото в упражнении с мячом на чемпионате мира в японском Китакюсю.
Она получила за выступление 29,125 балла. Сестра-близнец Дины Арина Аверина завоевала серебро (27,675). Тройку замкнула белоруска Алина Горносько (27,300).
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- Благодаря этим победам Дина стала 15-кратной чемпионкой мира.
- На Олимпиаде в Токио в личном многоборье Дина стала серебряным призером, уступив израильтянке Линой Ашрам.
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