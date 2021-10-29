Дина Аверина снова на вершине: на чемпионате мира в Японии российская гимнастка не оставила почти никаких шансов конкуренткам в отдельных видах программы и стала 16-кратной чемпионкой мировых первенств – в ее активе три золота и одно серебро. От нее не отстает сестра-близнец Арина, пополнившая коллекцию двумя серебряными медалями и бронзой.

«Спасибо большое всем за поддержку, мы чувствуем, как вы переживаете. На Олимпийских играх не было зрителей, а сейчас трибуны нас подбадривают, мы идем, кайфуем, выступаем, делаем все, как говорит Ирина Александровна», – рассыпалась в благодарностях публике и Винер-Усмановой радостная Дина после выигранных обруча и мяча. Несмотря на успех на ЧМ, сравнение с Олимпиадой, после которой сестры всерьез рассматривали возможность завершения карьеры, все равно проскальзывает. Что же предшествовало нынешнему мировому успеху?

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7 августа 2020 года на Играх в Токио спокойный и привычный мир художественной гимнастики ждало потрясение. Впервые за 25 лет, когда в 1996-м золото выиграла украинка Екатерина Серебрянская, Россия уступила в личном многоборье. Дина Аверина, которая была уверенно первой в квалификации, проиграла Линой Ашрам из Израиля всего 0,150 балла, что спровоцировало грандиозный скандал. Тем более победительница, в отличие от российской гимнастки, допустила в одном из упражнений потерю предмета.

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Дина Аверина Фото: Getty Images

После шокирующих итогов более титулованная Дина лучше сдержала удар, хотя выступать до следующих Игр у нее меньше возможностей по здоровью, чем у сестры, и оставаться до Парижа изначально не входило в ее планы.

«Первый вопрос мой – останешься, чтобы сбылась мечта? Она сказала нет, но это были эмоции. Ей здоровье позволяет остаться. Я сказала: «Если ты останешься, я, может, тебя поддержу, но у меня проблемы со спиной, а если я откажусь, пожалуйста, иди к своей цели, борись до конца», – поделилась Дина подробностями разговора с Ариной.

Сразу поднялся шум в прессе, опрашивали всех мало-мальски знакомых с делами в художественной гимнастике, включая фигуристов, спортивных журналистов и даже лыжников. Рефреном звучало «несправедливо», «засудили» и «просто надоело превосходство России», грозили разбирательствами и протестами, вынуждая судей закрывать свои социальные сети. Одна из арбитров, норвежка Мари Молтубакк, в инстаграме даже опубликовала эмоциональный пост:

«Это должны понимать ВСЕ: болельщики, тренеры, гимнасты и, конечно, сами судьи: судьи в гимнастике – это НЕ люди, имеющие право выбирать победителей или проигравших или определять, кто «этого заслуживает». Судьи – это просто люди, обладающие компетенцией и обязанностью последовательно применять правила. Ни больше ни меньше», – заявила она.

Громче всех высказывалась главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова. В одном из них она назвала итоги олимпийского турнира позором:

«Дина не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдет в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала все чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику, и за артистику. Все должны были снимать. Это было просто позором художественной гимнастики».

Ирина Винер-Усманова Фото: Getty Images

Эта риторика не осталась незамеченной: заявлялось о множестве протестов, так впрочем и не приведших к пересмотру итогов соревнований в Токио. Кандидата от России на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики Наталью Кузьмину сняли с перевыборов за то, что, по словам Винер, «она сотворила гадость». В результате в России так прониклись идеей несправедливости, что Дине Авериной от президента вручили BMW Х5 – наравне с олимпийскими чемпионами. А Арине, занявшей четвертое место, дали BMW Х3, что вызвало некоторое недоумение и обиду среди других олимпийцев.

«Вам честно ответить? Или слукавить? Безусловно, у всех это вызвало бурное... Ладно, не буду говорить за всех. Скажу за себя. Моя первая реакция – легкое непонимание. С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой, это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам – из-за невезения, травм или спорного судейства в призеры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных», – заявил в ответ на прямой вопрос олимпийский чемпион, гимнаст Артур Далалоян, вызвав новый виток активных обсуждений среди специалистов и болельщиков.

Между тем, спорное олимпийское судейство и все околоспортивные события и разговоры, к чести сестер Авериных, не оказали существенного влияния ни на их настрой, ни на поддержание спортивной формы. Это стало понятно еще до чемпионата мира в Японии, когда в начале октября Дина победила на международном турнире Olympico Cup в Москве, набрав 113,700 балла, а Арина (111,900) стала второй, не оставив ближайшей сопернице, российской гимнастке Лале Крамаренко (109,550) никаких шансов.

Арина Аверина Фото: Getty Images

30 октября состоится финал личного многоборья на чемпионате мира в Японии. Дина Аверина убедительно взяла квалификацию, Арина снова заняла второе место, переиграв идущую третьей белоруску Алину Горносько почти на два балла. Вот только сомнения в души болельщиков из России внесло единственное серебро Дины – в упражнении с лентой, которое очень расстроило гимнастку, напомнив о том, о чем хотелось бы забыть.

«В данный момент очень тяжело что-то комментировать, так как такая ситуация уже была, и мы прекрасно ее помним. Поэтому я ничего не хочу говорить на эту тему. В Токио я сказала, что сделала все возможное, и сейчас могу сделать то же самое», – только и заявила она.

«Соревнования в Токио обслуживали судьи, которые были специально вызваны для этого. На первенство планеты же приехали специалисты из различных стран. Думаю, они не окажутся настолько запрограммированными, как их коллеги на Олимпиаде. Хотя со стопроцентной уверенностью сказать, конечно же, нельзя. Повторюсь, сама ничего не знаю, и предоставляю вам только факты. Что будет дальше – увидим», – подвела итог упражнению с лентой Ирина Винер-Усманова, снова усмотревшая признаки нечестного судейства в оценках.

Справедливым было судейство в Токио или нет, каждый решит для себя сам, а олимпийский турнир – уже история, как и отсутствие золота на чемпионате мира в упражнении с лентой. Шансы на очередное мировое чемпионство – в личном многоборье – у гимнасток из России очень высоки.

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