Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате мира в японском Китакюсю.

Выступление Дины судьи оценили в 27,100 балла. Серебро досталось Арине Авериной, ее результат – 26,750 балла. Бронзовую медаль завоевала Анастасия Салос из Беларуси (26,400).

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В квалификации Дина Аверина победила с результатом 28,450 балла. Ее сестра-близнец Арина уступила Дине всего 0,5 балла – она набрала 27,950. Белоруска Алина Горносько стала третьей (27,200). Ее соотечественница Анастасия Салос, ставшая в итоге бронзовой призеркой, в квалификации набрала 26,550 балла и стала лишь пятой.

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