Российская гимнастка Дина Аверина не смогла завоевать четвертую золотую медаль на чемпионате мира в японском Китакюсю.

В упражнениях с лентой победила белоруска Алина Горносько, выступление которой судьи оценили в 23,950 балла, Дине досталось серебро (23,900), замкнула тройку Арина Аверина (23,450). На результат Дины Авериной был подан протест, но его отклонили.

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова эмоционально прокомментировала судейские оценки российским гимнасткам.

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«Это началось с утра. Кузьмина позвала судей России, к ней подошла Кэролайн, после этого она подошла к судьям и понизила оценку на один балл, потому что судьи выставили на один балл больше. Я позвонила президенту, он сказал, что проследит, но, к сожалению, вечером повторилось то же самое. Судьи вечером поставили очень низкую оценку, которая не соответствовала ее исполнению. Очень смело, чисто, а ей поставили оценку на пять сотых меньше. Возможно, Алина – прекрасная гимнастка, но Дина получила на Олимпиаде 24, а здесь 23,9, хотя Горносько выполнила не лучше, а хуже – это все делает Кузьмина.

Не знаю, что происходит и как быть с Кузьминой. Никак она не могла пережить, что четыре золотые медали будут у России. Она сделала так, что Дина не выиграла золотую медаль – это было выше ее сил и началось это все с утра. Мы подали протест, но он не был удовлетворен. Арина сделала все прекрасно, Дина просто великолепно, но оценка у нее оказалось ниже чем у белорусской спортсменки. Я ничего не имею против этой девочки, но Кузьмина продолжает делать свое дело, – сказала Винер-Усманова по информации «Матч ТВ»

Наталья Кузьмина, руководившая работой судей на Олимпиаде в Токио, не будет переизбираться на пост руководителя технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации на конгрессе в Турции, который состоится с 5 по 7 ноября.

Похожая ситуация была летом на Олимпиаде, когда российская команда обвинила судей в предвзятости после того, как чемпионкой стала израильтянка Линой Ашрам, опередившая в личном многоборье Дину Аверину.

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