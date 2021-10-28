Серебряный призер Токио-2020 в командном многоборье Анастасия Максимова в интервью Eurosport.ru прокомментировала последние судейские скандалы в художественной гимнастике.
– После Олимпиады больше пишут и говорят про Дину и Арину Авериных, чем про серебро в группе. Не чувствуете, что о вас забыли?
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– Нет, про нас не забыли. Просто наше серебро обсуждать сложнее. Видимых ошибок у команды Болгарии не было, а сложность упражнения могут судить только профессионалы.
Художественная гимнастика
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У Дины был вообще вопиющий случай. Чтобы на таких соревнованиях, как Олимпийские игры, выставляли оценку шесть минут! При том, ленту она исполнила идеально! И показала спектакль! Ирина Александровна говорит, что музыку нужно рассказать и показать историю за короткое время. Вспомните упражнение Риты Мамун с лентой на Олимпиаде в Рио. Ее черный лебедь – это еще один шедевр. А мы сейчас идем дальше, тренируемся.
– Нет ощущения, что из-за скандала художественная гимнастика в России стала популярнее?
– Надеюсь, что выступления наших спортсменок и их спектакли под музыку, которые создает наш тренер, поднимают популярность, а не скандалы, – сказала Максимова журналисту Eurosport.ru Валерии Кукалевой.
Интервью было взято еще до чемпионата мира-2021. На проходящем также в Японии турнире уже произошел новый скандал: Дина Аверина уверенно завоевала золотые медали в упражнениях с обручем, мячом и булавой, но в соревновании с лентой судьи неожиданно присудили победу Алине Горносько из Беларуси.
- Игры в Токио – вторые в карьере Максимовой. В Рио-2016 она взяла командное золото.
- Также Анастасия семь раз становилась чемпионкой мира.
- В пятницу (29 октября) будет разыграно золото ЧМ-2021 в командном многоборье.
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