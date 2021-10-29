Женская сборная России по художественной гимнастике выиграла золотые медали в групповом многоборье на чемпионате мира в Японии.
В Китакюсю в составе российской команды выступали Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева. Суммарно в упражнениях с обручами, булавами и мячами спортсменки из России набрали 88,350 балла.
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Серебряные медали у сборной Италии (86,000 балла). Бронзу завоевали спортсменки из Беларуси (85,400 балла).
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Дина Аверина снова осталась без золота. Что происходит на ЧМ?
Сборная Болгарии, которая победила команду из России на Олимпиаде и завоевала золото Токио-2020, снялась с групповых упражнений на чемпионате мира. Причиной стала неприятная травма одной из участниц.
В личных соревнованиях Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира, выиграв упражнения с булавами. Арина Аверина взяла серебро.
В ленте Аверины остались без золота ЧМ. Винер обвинила судей в предвзятости.
Последние судейские скандалы в художественной гимнастике в интервью Eurosport.ru эксклюзивно прокомментировала серебряный призер Токио-2020 в командном многоборье Анастасия Максимова.
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