Женская сборная России по художественной гимнастике выиграла золотые медали в групповом многоборье на чемпионате мира в Японии.

В Китакюсю в составе российской команды выступали Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева. Суммарно в упражнениях с обручами, булавами и мячами спортсменки из России набрали 88,350 балла.

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Серебряные медали у сборной Италии (86,000 балла). Бронзу завоевали спортсменки из Беларуси (85,400 балла).

Художественная гимнастика Дина Аверина снова осталась без золота. Что происходит на ЧМ? 2 ЧАСА НАЗАД

Сборная Болгарии, которая победила команду из России на Олимпиаде и завоевала золото Токио-2020, снялась с групповых упражнений на чемпионате мира. Причиной стала неприятная травма одной из участниц.

В личных соревнованиях Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира , выиграв упражнения с булавами. Арина Аверина взяла серебро.

Последние судейские скандалы в художественной гимнастике в интервью Eurosport.ru эксклюзивно прокомментировала серебряный призер Токио-2020 в командном многоборье Анастасия Максимова.

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