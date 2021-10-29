Сборная России по художественной гимнастике (Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева) выиграла золотые медали в групповом многоборье на чемпионате мира в Японии. По сумме двух упражнений Россия набрала 88,350 балла, более чем на два балла опередив серебряных призеров итальянок, хотя допустила при этом падение обруча в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала итоги группового многоборья на чемпионате мира.

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«Мы выиграли первое место, и победителей не судят. Но было очень тяжело, потому что буквально за неделю до выступления была замена, но об этом история умолчит. Главное – мы заняли первое место», – сообщила она.

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После золота Линой Ашрам с падением предмета на Олимпиаде в Токио Ирина Александрова была более категорична:

«Дина не проиграла, а выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиюще несправедливым. Оно войдет в историю – как и то, афинское, когда зрители 12 минут аплодировали Немову после выступления на перекладине. Дина Аверина сделала все чисто, не ошиблась и в последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала ошибку, за которую снимают очки все бригады, причем и за исполнение, и за технику, и за артистизм. Все должны были снимать. Всегда говорят, что если присутствует такая ошибка, то человек никогда не сможет стать чемпионом, если другой не оплошает так же. Тем более олимпийским чемпионом, тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики», – заявила Винер-Усманова.

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На чемпионате мира в Японии Дина Аверина взяла три золота из четырех: в упражнениях с обручем, мячом и булавами.

После выигранного командного турнира Дина сравнялась по золоту с Евгенией Канаевой (17).

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