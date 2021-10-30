Привет, я Мария Калинина, давайте последим за финалом в индивидуальном многоборье! Россию представляют Дина и Арина Аверины.

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8:52 Группа сильнейших стартует в 11:00. Ждем вас на лайве!

Художественная гимнастика Винер – о золоте России с падением обруча: «Победителей не судят» 16 ЧАСОВ НАЗАД

8:40 Девушки сегодня последовательно выполнят упражнения в четырех видах – с обручем, мячом, лентами и булавами. По сумме станет известен победитель.

8:30 Напомним положение в квалификации:

1. Дина Аверина (Россия) – 85,175

2. Арина Аверина (Россия) – 83,650

3. Алина Горносько (Беларусь) – 81,675

4. Боряна Калейн (Болгария) – 78,900

5. Милена Балдассари (Италия) – 76,750

6. Виктория Оноприенко (Украина) – 76,400

7. Кристина Пограничная (Украина) – 75,100

8. Сумире Кита (Япония) – 74,000

Художественная гимнастика ⚡️У России золото в групповом многоборье и командном турнире на ЧМ 20 ЧАСОВ НАЗАД