Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю.

Выступление Дины судьи оценили в 108,4 балла. Серебро досталось белоруске Алине Горносько, ее результат – 105,3 балла. Бронзовую медаль завоевала Арина Аверина (103,2 балла).

Ad

В квалификации Дина Аверина победила с результатом 85,1 балла. Ее сестра-близнец Арина стала второй – она набрала 83,6 балла. Белоруска Алина Горносько показала третий результат (81,6 балла).

Художественная гимнастика Дина Аверина – 18-кратная чемпионка мира! У Арины – бронза 6 ЧАСОВ НАЗАД

29 октября Россия взяла золото ЧМ в групповом многоборье и командном турнире. Винер красиво высказалась о победе с падением обруча.

Последние судейские скандалы в художественной гимнастике в интервью Eurosport.ru эксклюзивно прокомментировала серебряный призер Токио-2020 в командном многоборье Анастасия Максимова.

Художественная гимнастика Винер – о золоте России с падением обруча: «Победителей не судят» 21 ЧАС НАЗАД