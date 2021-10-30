Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю.
Выступление Дины судьи оценили в 108,4 балла. Серебро досталось белоруске Алине Горносько, ее результат – 105,3 балла. Бронзовую медаль завоевала Арина Аверина (103,2 балла).
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В квалификации Дина Аверина победила с результатом 85,1 балла. Ее сестра-близнец Арина стала второй – она набрала 83,6 балла. Белоруска Алина Горносько показала третий результат (81,6 балла).
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