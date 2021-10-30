Россиянка Наталья Кузьмина вновь включена в число кандидатов на должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG).

В сентябре президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила о снятии кандидатуры Кузьминой с выборов FIG. Причина – скандал с судейством на Олимпийских играх-2020, где Россия впервые за 25 лет осталась без золота в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях. Кузьмина возглавляла судейскую бригаду в Токио-2020.

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Однако в обновленном 29 октября пресс-релизе FIG фамилия россиянки появилась снова. Вернуть кандидатуру Кузьминой на предстоящие выборы постановила этическая комиссия FIG, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией. На это намекает и отметка напротив имени Натальи Кузьминой в официальном списке кандидатов FIG: «в соответствии с временной мерой, предписанной принципами этики организации».

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Кузьмина является действующим председателем технического комитета FIG по художественной гимнастике. В случае поражения или неучастия в выборах она должна покинуть пост в конце декабря 2021 года. Конгресс FIG, на котором состоятся выборы, пройдет в турецкой Анталье с 5 по 7 ноября.

Ирина Винер-Усманова и Дина Аверина Фото: Getty Images

Позже независимая комиссия по этике Международной федерации гимнастики объяснила, почему восстановила Кузьмину в списке кандидатов на выборы.

«После принятия временных мер, предписанных комиссией по этике FIG, Наталья Кузьмина из России была восстановлена в списке кандидатов на выборах в технический комитет по художественной гимнастике. Ее кандидатура была снята по запросу ВФХГ в сентябре. Следовательно, Ноха Абу Шабана из Египта также была восстановлена в списке кандидатов на должность члена исполнительного комитета», – приводит ответ организации РИА Новости.

Комментарий FIG не устроил президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер-Усманову. Она заявила, что в истории с восстановлением Кузьминой будут разбираться юристы.

«Кузьмина от России отозвана. По регламенту она не может быть призвана никем кроме России, поэтому будут собираться юристы и разберутся, наверное, в этом деле. В ближайшие дни они прокомментируют ситуацию, сейчас над этим работают. Лично мне этот ход кажется непонятным, ведь мы отозвали ее кандидатуру», – сказала Винер РИА Новости.

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