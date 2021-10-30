Русская художественная гимнастика все сильнее напоминает войну башен. До токийской Олимпиады казалось, что центр управления целым видом спорта находится в руках одного человека. Ирина Винер-Усманова царствовала как минимум в заголовках русских медиа и всегда держала образ императрицы.

Например, в июле 2013-го FIG дисквалифицировала шестерых судей (в том числе одного представителя России) за непрозрачность в работе – рефери давали спортсменам неоправданные бонусные баллы и не поддерживали анонимность в оценках. Спустя 10 месяцев всех шестерых оправдали, и Винер-Усманова торжествующе вышла к журналистам.

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«Я очень рада. Вся художественная гимнастика оправдана, ведь весь мир считал, что у руля нашего вида спорта стояли люди несведущие, коррупционные. Сейчас это все оказалось неправдой, высший суд признал их невиновными», – говорила она репортерам ТАСС. Неизвестно, сколько в решении CAS работы Ирины, но победителем регулярно выходила только она.

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Ирина Винер-Усманова Фото: Getty Images

Но в Токио-2020 Россия проиграла два золота там, где не оставалась без побед с 2000 года. Сначала сестры Аверины уступили Линой Ашрам в личном первенстве, а затем русская сборная отдала Болгарии чемпионство в командах. Винер-Усманова тут же потеряла лицо и нашла виновницу провала. Босс русской художки обвинила во всем главу технического комитета FIG Наталью Кузьмину и сделала все, чтобы сломать ей карьеру.

«К сожалению, технический комитет, который возглавляет наша Кузьмина, тоже не смог ничего сделать. Или не хотел делать, или побоялся. Это не в том плане, что за русских нужно судить, а за чистоту судейства в художественной гимнастике», – сказала Винер-Усманова «Р-Спорту». Но по ее словам становилось ясно – Кузьмина именно не отстояла золото Дины Авериной.

Весь август Ирина расстреливала подчиненную и одновременно международную чиновницу. Ситуация выглядела суперстранно, ведь глава техкома FIG Кузьмина состоит в штате национальной федерации родной страны и формально числится специалистом сборной России – то есть отвечает напрямую перед президентом ВФХГ Винер-Усмановой.

Ирина Винер-Усманова и судьи, Olympico Cup 2021 Фото: Getty Images

В сентябре королева русской гимнастики со второго раза сняла кандидатуру Кузьминой с поста главы технического комитета. По крайней мере, объявила об этом, хотя в дела FIG могут вмешиваться только представители членов мировой федерации, и от России это вовсе не ВФХГ, а ФСГР – Федерация спортивной гимнастики. Интересно, что ради снятия Натальи Винер-Усманова даже собрала целый исполком в подконтрольной организации, но почему-то не увольняет подчиненную со ставки в сборной России.

Теперь Ирина вешает на главу техкома FIG все поражения русских гимнасток – от неудачи Арины Авериной с лентой («Кузьмина в своем репертуаре») и Дины с булавой («У человека ни стыда, ни совести») до отсутствия пяти золотых медалей («Никак Кузьмина не могла пережить, что у России четыре золота»).

Арина Аверина, Дина Аверина, Ирина Винер-Усманова, Россия, ЧМ-2021 Фото: Getty Images

Через два дня FIG принесла неприятную новость для русской гимнастики – Наталью Кузьмину снова включили в кандидаты на новый срок в боссы технического комитета. Оказалось, что за всеми залпами Ирины Винер Кузьмина подала апелляцию в Комиссию по этике и временно восстановилась в правах.

К привычной артиллерии жены Алишера Усманова подключился вице-президент FIG Василий Титов. Он напирал на то, что Комиссия по этике нарушает устав международной федерации, а все сроки по выдвижению кандидатов вышли еще в июне. Титов и Винер-Усманова вдвоем хлещут Наталью Кузьмину за поражение России, а в самой FIG развели руками – глава техкома снова в гонке за переизбрание.

Срок полномочий Натальи истекает в декабре 2021-го, а выборы пройдут с 5 по 7 ноября в турецкой Анталье. Оба чиновника от ВФХГ и ФСГР напирают на жалобу юристов, но до конгресса FIG остается меньше недели. И вряд ли даже после него Винер-Усманова остановится в священной войне против непокорной подчиненной.

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