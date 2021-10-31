Женская сборная России по художественной гимнастике выиграла золотые медали в групповых упражнениях с пятью мячами на чемпионате мира в Японии.

В Китакюсю в составе российской команды выступали Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева. Суммарно спортсменки из России набрали 46,000 балла.

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Серебряные медали у сборной Италии (45,600 балла). Бронзу завоевали спортсменки из Японии (44,500 балла).

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