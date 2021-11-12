Анастасия Близнюк – единственная трехкратная призерка Олимпиады в художественной гимнастике: у нее два золота и одно серебро. 27-летняя спортсменка рассказала о том, как тренировалась по 15 часов в день, об отказе почек, Токио-2020 и Ирине Винер-Усмановой. Журналистка Eurosport.ru Милла Набиева поговорила обо всем с Настей.

Из интервью вы узнаете:

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о жизни и тренировках в сборной России;

15-часовых занятиях перед ОИ;

отказе почек у спортсменки;

отношении к Ирине Винер-Усмановой;

о том, что произошло на Играх в Токио.

Художественная гимнастика У России – золото и серебро в последний день ЧМ по художке 31/10/2021 В 10:08

– Ваша победа на чемпионате мира в Токио может считаться взятым матч-реваншем?

– Рада, что мы смогли взять три золотые медали и одну серебряную. Особенно рада за золото в многоборье, потому что за три дня до ЧМ, и так в новом составе после Олимпиады, одну гимнастку пришлось заменить из-за ее травмы. Для команды выступать с новым человеком всегда очень тяжело. Для Полины Орловой, которая никогда не выступала в групповом упражнении, и для Маши Толкачевой, которая после длительного перерыва из-за болезни встала во второй вид, было вдвойне тяжело. Они настоящие герои! Мы даже не ожидали, что сможем так хорошо выступить с резким изменением в команде за три дня до соревнований. Я очень рада, что мы смогли!

Президент РФ Владимир Путин и Анастасия Близнюк Фото: Getty Images

– То, что чемпиона Олимпийских игр – команды Болгарии – не было на чемпионате мира – совпадение?

– Мне очень жаль, что команда Болгарии не смогла принять участие в чемпионате мира, потому что у одной гимнастки Лауры Трейтс случилась серьезная травма. Я желаю ей скорейшего выздоровления и восстановления. Она очень хороший человек, мы с ней общаемся, и мне очень жаль, что так получилось.

– Ты родилась в Украине. Как попала в сборную России?

– Моя мама спортсменка, мастер спорта по художественной гимнастике. Она не хотела отдавать в гимнастику, потому что знала, как это все сложно. Когда увидела ее медали, Алину Кабаеву по телевизору, я сказала: «Все, пойду на гимнастику». Меня мама год водила по разным школам и лицеям в надежде, что я буду учиться и знать много языков. А я решила, что ни в какую школу не пойду, пойду только на гимнастику.

В России я оказалась из-за того, что у меня папа футболист – вратарь Илья Близнюк, сейчас он тренер. Он играл в России, и мы решили тоже перебраться в Москву, заодно поехали на просмотр к Ирине Александровне Винер-Усмановой в ЦОП (Центр Олимпийской подготовки – Eurosport.ru). Она меня посмотрела и отправила на следующий день тренироваться и жить в ЦОП. Это было очень неожиданно, потому что у меня вообще с собой не было никаких вещей кроме одного теплого костюма. В этот же день мы поехали в магазин, мне купили новые предметы, новую спортивную одежду, и на следующий день меня взяли жить в общежитие в ЦОПа, то есть я жила не с родителями.

Когда Ирина Александровна меня брала, она сказала, что у меня данные хорошие, а фигура не очень. А когда я отошла на площадку, она сказала: «А нет, я вижу, что фигура хорошая. Она сейчас схуднет, и нормально будет.

– В общежитии ЦОПа достаточно строго следят за питанием и режимом гимнасток. Сложно было привыкать после родительского дома?

– Иногда я маме звонила, плакала, но это была моя мечта, поэтому она меня там и оставила одну – я очень хотела тренироваться. Ей было тоже тяжело меня от сердца отрывать, потому что я все детство была именно с мамой, хотя у меня есть и сестра, и брат. Так получилось, что когда папа переходил из команды в команду, мы переезжали именно с мамой. По поводу питания – да. Там был не особо большой выбор. Но рядом был магазин, и туда можно было сходить, нам разрешали. Когда мама ко мне буквально через месяц приехала, я уже тогда выросла и очень похудела, а до этого была пухлячком. Даже когда Ирина Александровна меня брала, она сказала, что у меня данные хорошие, а фигура не очень. А когда я отошла на площадку, она сказала: «А нет, я вижу, что фигура хорошая. Она сейчас схуднет, и нормально будет».

– Есть какие-нибудь треш-истории из жизни в общаге ЦОПа?

– Самое жесткое, что было, это когда мы шли под руку из магазина, а было очень скользко. Одна девочка начала падать и потянула нас всех за собой, наши ноги вылетели на проезжую часть, но машин, к счастью, не было. А у меня был пакет с пончиками! Он порвался, и они рассыпались за мной по всей тропинке! Я потом побежала собирать все пончики!

Вера Бирюкова, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева и Мария Толкачева Фото: Getty Images

– Как учились в ЦОПе? Как получалось совмещать тренировки в сборной с учебой и экзаменами?

– Мы проводили по две тренировки в день. Нам давали в школе задания, мы их выполняли и приносили учителям. То есть мы могли и каждый день ходить на уроки, но это не было обязательным. Раз в месяц у нас было тестирование: нам давали учить стихи, пересказы, делать тесты. Каждый месяц мы сдавали по несколько предметов. Вот так и учились. Сами, дома в общежитии.

Настя, молодец! Но ты низкая». Это было действительно так – я была самой низкой из девочек. Из-за роста мне пришлось уйти из молодежки и вернуться в личное.

– Занимала какие-нибудь места на первенстве России именно в индивидуальном?

– Когда я пришла в ЦОП, была достаточно далеко от первого места на России. На следующий год уже случился огромный скачок, я стала занимать призовые места на первенстве общества МГФСО, на первенстве Москвы. На первенстве России меня отобрали в состав группового упражнения молодежной сборной, но потом мне сказали: «Настя, молодец! Но ты низкая». Это было действительно так – я была самой низкой из девочек. Из-за роста мне пришлось уйти из молодежки и вернуться в личное. В личном я уже заняла первое место по своему году, и даже попала на Спартакиаду, где входила в пятерку сильнейших гимнасток.

– Ирина Александровна очень скрупулезно работает именно с групповичками. Расскажи, как это было перед Олимпиадой, сколько длились тренировки и оценивали ли ваше исполнение, как делают судьи на соревнованиях?

– Тренировались мы очень много. Мы делаем прогоны, а перед нами сидят судьи. На тот момент были правила, согласно которым максимальная оценка была 20 баллов за сложность и 10 за исполнение. Нам нужно было сделать на максимум. Допустим, если за исполнение ставили 9,5 или 9,6 из 10, то прогон не засчитывался. А вот если 9,7 и выше, то засчитывали – надо было сделать шикарный прогон. Когда аренда зала заканчивалась, Ирина Александровна платила еще, и мы продолжали тренироваться. То есть, тренировочное время не заканчивается, и надеяться, что зал сейчас закончится, было нельзя.

– Какие эмоции были, когда вы поднимались на ступень пьедестала в Лондоне-2012?

– Мы очень-очень радовались. Когда мы сошли с пьедестала, я кружилась вокруг себя, прыгая с высоко поднятыми коленями от счастья. Потом мы целовали пьедестал, очень громко пели гимн на награждении, с нами пел весь зал. Нас после Олимпиады приглашали на разные теле- и радиопередачи и просили петь гимн, потому что мы очень хорошо спели его на Олимпийских играх.

– Почему решила остаться после Олимпиады? Был ли у тебя какой-то перерыв?

– Я вообще думала, что гимнастка должна обязательно закончить карьеру после того, как выступит на Олимпийских играх. Но когда мне сказали, что это не так и можно тренироваться дальше, я после трехнедельного отпуска на Сардинии, куда нас взяла с собой Ирина Александровна, сразу приступила к тренировкам.

У меня отказали обе почки. Ирина Александровна об этом узнала, и вместе с Алишером Бурхановичем (Усмановым – Eurosport.ru) дали мне самолет, отправили лечиться в Германию. Так сложилось каким-то чудом, что я выздоровела на 100 процентов. Врачи не понимали, как за такой короткий срок у меня обе почки завелись, заработали, потому что все боялись, что всю жизнь я буду либо на диализе, либо мне будут делать операцию и менять почки.

– То есть Ирина Александровна поддержала тебя в решении?

– Тогда из нашей лондонской команды закончили только Ульяна Донскова и Каролина Севастьянова. Я думаю, что Ирина Александровна очень расстроилась, когда узнала, что кто-то закончил. Она была рада, что четыре человека остались после Олимпийских игр.

– У тебя были проблемы с почками в 2014 году. Из-за чего все началось и винила ли ты художественную гимнастику?

– Художественная гимнастика здесь вообще ни при чем. Потому что в разных статьях мне стали приписывать диагноз – пиелонефрит – и говорили, что это все из-за гимнастики. Это неправда! На тот момент я была тренером и приехала на мастер-класс в Анапу буквально на четыре дня. Тогда я тренировала молодежную сборную команду России в групповых упражнениях. У меня был хантавирус, я проходила двухнедельный карантин. Хантавирус – это геморрагическая лихорадка. Так же, как ковид дает осложнение на легкие, хантавирус – на почки. У меня отказали обе почки. Ирина Александровна об этом узнала, и вместе с Алишером Бурхановичем (Усмановым – Eurosport.ru) дали мне самолет, отправили лечиться в Германию. Так сложилось каким-то чудом, что я выздоровела на 100 процентов. Врачи не понимали, как за такой короткий срок у меня обе почки завелись, заработали, потому что все боялись, что всю жизнь я буду либо на диализе, либо мне будут делать операцию и менять почки.

Вера Бирюкова и Анастасия Близнюк Фото: Getty Images

– Что чувствовала, когда узнала диагноз, когда узнала, что почки отказали?

– Я вообще думала, что просто отравилась и ничего страшного не случится. Меня сначала забрали в больницу имени Боткина. Я лежала там четыре дня и как раз на четвертый улетела в Германию. Когда был третий день, моя мама прилетела. Я тогда подумала: «Зачем она прилетела? Что она за панику устраивает?» Лежала недовольная вся. А ночью ко мне подходит медсестра и сказала, что ко мне пришла Ирина Александровна. Время было полчетвертого утра. . А я тогда всю ночь не спала, потому что лежала с аппаратами и на спине заснуть не могла.

Пришла Ирина Александровна, она была в маске, но у нее были невероятно красиво накрашены глаза, огромные ресницы. Она меня поддержала, сказала: «Моя хорошая, любимая, все хорошо. Не волнуйся, ты хорошо выглядишь!» А я на тот момент не видела себя в зеркало. Но когда прилетела в Германию, через неделю уже начала вставать. Я себя увидела – у меня были полностью кровавые глаза из-за того, что полопались сосуды, потому что меня рвало. Я была вся опухшая, руки были как у Микки Мауса огромные, потому что почки отказали. Мне делали капельницу – я все больше и больше опухала.

Мне казалось, что это просто отравление, ничего страшного со мной не произошло. Я полетела в Германию на лечение, но даже там все время думала, что неделю полежу, и все пройдет. Когда мне стало лучше, я начала вставать, ходить, разговаривать нормально, кушать начала. И как-то я разговаривала с мамой, она меня поддерживала, и я улыбалась. Зашла русскоговорящая врач и говорит: «Осторожный оптимизм! Почки не работают. И, возможно, никогда в этой жизни не заведутся! Придется делать операцию!» И вот тогда я поняла свой диагноз, что действительно это серьезно, что я больна. Когда мама ушла из больницы, я всю ночь не спала – плакала двое суток. Когда мама приходила утром, я старалась при ней не реветь, потому что она и так выглядела подавленно, очень переживала. Я знала, что она плачет, но при мне – никогда. Хорошо, что я не знала диагноз с самого начала, потому что, возможно, я бы сдалась. А так у меня был очень положительный настрой. И за счет этого я быстрее выздоровела. Психосоматика работает на 100 процентов!

– Как решилась после такой болезни вернуться в спорт?

– Это была судьба. На тот момент просто решила похудеть. Я тренировала в Новогорске второй состав сборной команды России. Для того, чтобы сбросить вес, решила делать хореографию, вдруг еще позовут выступать на какое-нибудь шоу, это же здорово. И как-то в зал пришла Люси Димитрова – одна из постановщиков сборной России. Она зашла в зал и издалека кричит мне не своим голосом: «Близнюк! Встала!» Я сижу, тренирую команду. Она кричит: «Я сказала встала!» Встала, стою, спрашиваю, что случилось. Она мне говорит: «Встала и вышла на ковер!» Я на нее смотрю и не понимаю, что она от меня хочет. Она говорит: «Скоро ты встанешь в основной состав». Я начинаю смеяться, говорю: «Ой, Люси, напугала!» Она говорит: «Я не шучу! Скоро ты будешь там плясать!»

Естественно я подумала, что это шутка, потому что я уже полтора года не тренировалась. И после такой страшной болезни тренироваться для меня было бы глупо и невозможно. Но в тот момент, когда как раз худела и занималась хореографией, ко мне подошла еще один постановщик, Ирина Зеновка, и предложила попробовать встать в команду сборной Москвы для участия в Универсиаде. Я думаю, почему бы и нет, как раз худею. Я пошла в эту команду, начала набирать форму. Побыла месяц-два в той команде, а потом меня уже Ирина Александровна отсматривала во второй состав, я сдала элементы, и она меня взяла. Я поехала со вторым составом в Хорватию на сборы.

– Как получилось попасть в первый состав при очень высокой конкуренции в сборной России?

– Я уже в это не верила, потому что был февраль 2016-го олимпийского года. До этого я вообще не вставала в первый состав. Так сложилось, что Настя Назаренко, которая стояла в команде, ушла из-за проблем со здоровьем. Тогда позвали меня, у меня получилось сделать элементы. Решили попробовать меня в упражнении. Я в это вообще не верила, потому что до чемпионата России оставалось четыре дня. Уже второй раз в моей карьере, когда меня ставят за четыре дня до России. Так я встала в основной состав и дошла до Олимпиады.

– В Рио вы выступали в первый раз без Ирины Александровны. Она не поехала с вами на соревнования, а была по видеосвязи. Как проходили сборы без ее присутствия в Бразилии? Как вы выступали без нее?

– И в Рио, и в Токио Ирина Александровна всегда была на связи. Она подключалась с самого утра и до ночи нас тренировала. В Токио было несколько раз, когда мы тренировались по 13,5 часов. И она все это время была на связи. Один раз мы тренировались 15,5 часов до 1:40 ночи, и она все это время сидела перед мониторами у себя дома. Мы только хореографию без нее делали, а вот когда выходили на площадку, она уже была с нами все время. И на соревнованиях она всегда на связи, прямо до выхода на соревновательный ковер дает нам наставления, мы ее слышим. Мы включаем либо колонку, если одни в зале, а если нет, то тренер через наушник передает все замечания. Если мы включаем колонку, все ее слышим, можем подходить посмотреть на нее. Поэтому я не могу сказать, что чувствовалось ее отсутствие. Все-таки она всегда с нами, всегда помогает.

– А у вас был какой-то перерыв?

– Мне кажется, мы где-то 1,5-2 часа отдыхали, но тем не менее, это уже не имело значения!

– Было ли какое-то задание на тренировку на предолимпийских сборах, раз вы тренировались по 15 часов?

– Мы тренировались 15,5 часов только перед Токио. Перед Рио такого не было. Тогда мы тренировались по 9-10 часов, достаточно адекватно. Мы так всегда тренируемся. А перед Токио были какие-то невероятные тренировки.

– Была какая-то установка на тренировку, что вы не могли ее сделать и поэтому так долго тренировались?

– Перед Рио у нас была такая система, что мы делали семь любых прогонов, а восьмой был контрольный. Самое главное – сделать контрольный прогон. Если делаешь контрольный, меняешь вид. Дальше все то же самое с другим предметом. Если ты не делаешь контрольный прогон со вторым видом, то вся тренировка начинается заново. И в Рио было два раза, когда мы начинали всю тренировку сначала. Это я запомнила.

А что касается Токио, когда мы поехали во Владивосток на заключительный сбор перед Олимпиадой, нам еще добавили сложность на два балла в каждый вид, соответственно и оценка за каждое упражнение увеличилась. У нас перестали получаться обручи, потому что нам добавили элементы, а музыки не хватало. И вот мы делаем, нам не хватает полсекунды. Ирина Александровна говорит: «Не успели! Встали сначала!» И только одни обручи мы делали по семь-восемь часов. Пытались успеть.

– Вы занимаетесь с психологом? На что направлена работа и помогает ли вам?

– У нас психолог работает на протяжении всех лет, которые я тренируюсь в сборной. Ее зовут Евгения Борисовна. У нее специальная своя программа. С ней можно позаниматься и отдельно, и вместе с командой. Чаще всего мы работаем вместе с командой, чтобы синхронизироваться, чтобы у всех была железная психика. Конечно, это помогает. Перед Рио мы занимались каждый день, перед Токио – через день после первой тренировки. Мне кажется, в каждой команде у спортсменов должен быть психолог.

Я питалась только «Ягодными лукошками». Я могла стать лицом их компании, потому что закупала на Озоне по 20 пачек – они на мне поднялись! Потом появился более-менее аппетит.

– Были ли у тебя какие-то проблемы с питанием? Трудности с весом, расстройства пищевого поведения? Вас в Новогорске по два раза в день взвешивают, это не ведет к психологическим проблемам?

– Сейчас нас взвешивают один раз в день – утром. На последнем сборе во Владивостоке перед Токио нас не взвешивали вообще. Психологических проблем с весом у меня не было никогда. Я ем все, что хочу и когда захочу. Если я захочу, даже ночью могу встать и поесть. Я каждый день завтракаю блинчиками, ем все время круассаны. Я ем достаточно много мучного.

Но у меня был период с января по март прошлого года после того, как я переболела коронавирусом. Изменились вкусовые рецепторы, и я вообще не могла есть. На мой взгляд, я очень сильно похудела. Я никогда не была в таком весе, несмотря на то, что у меня сейчас самый высокий рост в карьере и самый низкий вес. Рост у меня 179 сантиметров, а вес – 50 килограмм. Я понимала, что мне надо есть, потому что силы нужны. Но я питалась только «Ягодными лукошками». Я могла стать лицом их компании, потому что закупала на Озоне по 20 пачек – они на мне поднялись! Потом появился более-менее аппетит.

Когда мы приехали в олимпийскую деревню в Токио, я тоже не могла ничего есть, потому что мне не подходила еда. У них все специфическое, поэтому я не очень себя чувствовала. А во Владивостоке на сборах нас кормили шикарно! Нам давали и креветки, и крабов, и икру, круассаны, блинчики, я все старалась это есть, потому что понимала, что силы необходимы, а мы тренируемся очень много. Поэтому загонов у меня на эту тему не было и нет.

Анастасия Близнюк Фото: Getty Images

Я всегда всех призываю есть. Когда я вижу, что кто-то из девочек мало пьет, это очень страшно для почек. Так как у меня были проблемы с почками, я их призываю пить как можно больше на тренировках. Я им говорю: «Если вы будете пить, все будет уходить. А когда вы сами останавливаете процесс тем, что не пьете, вы начинаете поправляться». Поэтому я всегда за правильное питание в большом количестве!

– К тебе никогда не было претензий по поводу веса у тренеров?

– Нет, меня Ирина Александровна наоборот заставляет есть. Я взвешиваюсь, хотя мне необязательно ходить на весы, я хожу для себя. Когда я вижу, что вес маленький, я иду и ем побольше, потому что понимаю, что чересчур похудела.

– Что чувствовала, когда стала двукратной олимпийской чемпионкой?

– Конечно, я была рада. Стала четвертой в истории двукратной олимпийской чемпионкой, но у меня было какое-то опустошение. Я была счастлива за девочек по команде. Они так радовались, я смотрела и была искренне рада за них. Когда на меня надели медаль на пьедестале, я подумала, что это медаль Ирины Александровны. Я подарила ей свою олимпийскую медаль. Она у меня ее взяла не с первого раза. Только с третьего, после того, как я зачитала ей речь. Она сказала: «Ну, раз ты так хочешь, что уже третий раз мне ее даришь, возьму». Я сказала ей: «Ирина Александровна, вы такой великий тренер, я вам так благодарна! Но у меня уже две олимпийские медали, а у вас ни одной!» Я очень счастлива, что подарила ей медаль.

– Почему решила остаться на третью Олимпиаду? У тебя был какой-то перерыв в карьере после Рио?

Мы – художественная гимнастика – были закрыты на базе полтора года. Мы никого из друзей и близких все это время не видели. Даже на маникюр сходить не могли. Все время видели одни и те же лица. Вместе с нами еще тренеры были на базе это время. Когда сейчас выходишь в мир, удивляешься разным новым технологиям, как будто вышли из тюрьмы легкого режима.

– Нет, у меня не было. Я все эти пять лет отпахала, как не знаю кто! Я просто какое-то время стояла во втором составе. А я там пахала и выбивала себе место в первом. После Рио я подумала, что останусь всего на год на чемпионат мира. Он проходил в Пезаро. Мы выступили хорошо, это был лучший чемпионат мира, там я первый раз стала абсолютной чемпионкой мира. Мы так хорошо выступили, что я подумала: «Ну ладно, продолжу». Я выступала весь 2018 год в основном составе, но за месяц до чемпионата мира случилась травма, и я выпала из основы. Весь 2019 год я была во втором составе. Я уже много раз думала заканчивать, потому что меня не ставят в первый состав. Но так решили тренеры, значит, так было правильно. В 2020-м мне повезло, мне дали шанс проявить себя, и с 2020-го я снова была в основном составе.

– Как вы с девочками восприняли, что Олимпиаду перенесли на год?

– Это было ужасно. Мы были на карантине закрыты в Новогорске. Конечно, мы расстроились. Но это еще мягко сказано. Когда ты живешь мечтой об Олимпийских играх, а их отодвигают еще на год... Многие закончили, не смогли дойти до своей цели только из-за того, что перенесли Олимпиаду. Мне кажется, я не раз думала о том, состоится ли Олимпиада вообще, оставаться ли мне. Но благодаря маме, которая говорила: «Настя, подожди, все будет, тренируйся!», я находила в себе силы приходить в зал и тренироваться. Мы – художественная гимнастика – были закрыты на базе полтора года. Мы никого из друзей и близких все это время не видели. Даже на маникюр сходить не могли. Все время видели одни и те же лица. Вместе с нами еще тренеры были на базе это время. Когда сейчас выходишь в мир, удивляешься разным новым технологиям, как будто вышли из тюрьмы легкого режима.

– Как общались с молодыми людьми и друзьями все это время?

– Общались только по телефону. Встречи через забор тоже были. Но потом и через забор общаться запрещали. Охранники ходили вдоль забора, караулили, разгоняли нас.

– Рада была выступать почти в таком же составе, что и в Рио, вместе с Настей Татаревой и Настей Максимовой?

– Во-первых, я хочу развеять миф для некоторых людей, которые говорят: «Вас старых берегут, а потом прямо перед Олимпиадой выставляют». Это не так. Все тренеры хотят поставить молодых в команду, поэтому мы так пахали, чтобы встать в основной состав. У Насти Татаревой были проблемы со здоровьем, она лечилась, пришла во второй состав и доказала, что может встать в первый, поэтому там и оказалась. Многие молодые не выдерживают по здоровью от нагрузки, ломаются, кости не выдерживают. Насте Максимовой вообще 30 лет. Всем говорят: «Молодцы!» А мне написали комментарий в инстаграме: «Вот вы стоите в первом составе, а молодые пашут во втором и третьем, и в итоге вы выходите все старые!»

Это все не так. Если бы хоть кто-то знал, какая на «старых» психологическое давление. Наверное, больше всего кричат на меня. Когда кричат, то я всегда во всем виновата, неважно, что происходит, кто потерял, всегда слышна моя фамилия – Близнюк. Никто никого не бережет. Кто заработал свое место в первом составе, как сложились судьба и звезды, как решила Ирина Александровна. Потому что она всегда за справедливость и за спортивный принцип. В начале года был совсем другой состав, но половина не смогла дойти из-за здоровья. И я попала в основной. Потом все начали меняться так же, как Алиса Тищенко. Она выбывала с травмой, но успела восстановиться и вернуться. Поэтому это неправда, что нас кто-то бережет, что мы можем отдыхать и прийти в любой момент.

Первый раз я стояла во втором составе 2,5 года перед Лондоном. Второй раз, чтобы вернуться в первый состав, я стояла полгода во втором. Перед Токио я стояла там полтора года, чтобы мне дали шанс показать себя и встать в 2020 году в основу.

Многие говорили: «Настя, зачем тебе это надо? Ты и так все всем уже доказала!» А потом извинились после Токио: «Настя, помнишь я тебя отговаривала? Ты такая молодец! Мы так тобой гордимся, потому что ты выдержала этот сложнейший путь». Вот будет время, я напишу книгу со всеми подробностями.

– А ты читаешь комментарии?

– Конечно, читаю. Особенно после Олимпиады читаю и плачу. Когда нас поддерживают и говорят, что мы герои. Это очень трогательно и приятно.

– После чемпионства на Европе вы с хорошим предчувствием ехали на Олимпиаду?

– Волнение было только от мысли, что мы можем что-то не сделать. Но так, как выступили в Токио в финальный день, мы всегда с таким исполнением выигрывали. Конечно, мы надеялись на лучшее. Когда мы выступили и сделали все, причем набор элементов у нас был на пять баллов выше, чем у команды, которая стала чемпионами. Им поставили 32 балла из 32, а у нас был набор в обручах 37, а нам поставили 31… На последнем сборе мы добавили трудностей предмета, поэтому у нас был огромный отрыв, да еще и с запасом по набору элементов. Даже если мы что-то пропускаем, у нас всегда есть огромный запас!

У тренеров сборной Болгарии было задание сделать девочкам легче программу, чтобы было понятнее судить. То есть, после того, как мы добавили сложность, они упростили. Как говорится, победителей не судят. Они молодцы, тоже долго к этому шли. Но все не очень понятно произошло, потому что мы все сделали, набор был выше. Моя мама живет в Австралии и вообще говорит, что на первых строчках медиа у них статьи о том, что Россию засудили. Сначала я заплакала, потому что было очень обидно и неприятно, я расстроилась. Но потом я переспала с этой мыслью, все проанализировала, читала комментарии и сообщения с поддержкой. И я поняла, что признание болельщиков дороже золотой медали. Если бы вы знали, через что я прошла за последние пять лет, чтобы медаль была у меня, неважно, какого цвета. Для меня это самая дорогая медаль из всех, что у меня есть.

– После квалификации вы были вторыми…

– Да, после квалификации мы знали, почему мы вторые. Мы сделали не все, у нас были ошибки. Но мы подсчитали все, поняли, почему были оценки ниже, чем обычно. А когда сделали идеально, и нам поставили только на балл выше, чем в квалификации, и на 1,300 балла ниже, чем Болгарии, вот тут сразу стало все понятно! Был сразу и шок, и неприятно. Я знала, что после того, что случилось с Диной, мы идем на расстрел. Хотелось за нее биться. Хотелось доказать, что мы команда, что мы сильные. Когда я увидела, сколько нам после первого упражнения поставили, я поняла, что в лучшем случае мы остаемся на втором месте, а если не дай бог ошибемся, то нас с пьедестала с огромной радостью снимут.

Но мы все молодцы, все собрались, все выдержали и сделали максимум. Решение судей – это их решение. Для меня главное, что мы сделали. Моя совесть чиста, потому что у нас все получилось, мы все сделали. Мы не подвели ни нашего великого тренера, ни весь огромный тренерский штаб, который с нами работал. Я считаю, мы бились достойно. Столько вопросов, ответов нет. Честно говоря, я довольна тем, как все сложилось. Самое главное – мы все сделали, вот и все.

– Что думаешь по поводу того, что на чемпионате Европы в финалах с мячами вы проиграли 0,225 балла, а на Олимпиаде сделали мячи просто идеально, но вам поставили на 1,300 балла ниже, чем болгаркам?

– На Европе, когда мы сделали мячи в финале, это было наше на тот момент лучшее исполнение из всех. И сама Ирина Александровна сказала, и судьи, что мы честно выиграли мячи, но Болгария в многоборье не встала на пьедестал вообще, поэтому им с запасом поставили, чтобы у них было золото. Но мы не расстроились, потому что понимали, что уже идет раздача призов. Но когда на Олимпиаде нам поставили на 1,300 балла меньше… Ладно если б нам поставили на три десятых меньше, мы были бы хотя бы конкурентоспособными и была бы интересная борьба. А тут нас просто опустили сразу и показали всем видом, что у нас нет шансов. Самое интересное, что нам после Европы еще добавили элементов в упражнении на два балла! То, есть мы проиграли 0,225, а потом еще повысили стоимость своего упражнение на два балла! Ирина Александровна просто говорила: «Держитесь! Делайте все правильно». Она поддерживала.

– Почему были вторые в квалификации?

– В квалификации так случилось, что у нас два сотрудничества не получилось. Там не было потерь,они были просто выполнены не так, как задумано. Получается, по сравнению с квалификацией нам в финалах должны были поставить на два балла выше точно!

– Алиса Тищенко недоделала поворот в обручах. Она сильно из-за этого переживала?

– Да, с поворота она сошла, но это всего лишь две десятых. И это никак не влияло на наше место. Если бы это стоило золотой медали, то, конечно, все бы расстроились. Я думаю, что Алиса не сильно расстроилась. Она маленькая, была очень рада медали, и я считаю, что это правильно, потому что серебряная медаль – тоже медаль. Она зарабатывалась колоссальным трудом, тренировками. Да, возможно, это не тот цвет, на который мы работали по 13-15 часов, но для нас она дороже золота. И то, что люди все видят, все прекрасно знают – это главное. И наш тренер нами доволен. Когда Ирина Александровна сказала, что она гордится нами и что мы герои, для меня это было очень ценно.

– Когда ехала в Токио, были мысли о том, что с большой вероятностью станешь первой трехкратной олимпийской чемпионкой в истории художественной гимнастики?

– Ой, я так не люблю, когда заранее вешают медаль! Даже в интернете заранее начали писать, что я еду за третьей золотой медалью. Люди, зачем вы так пишете? Может произойти все что угодно! Во-первых, не понятно было, что будет с коронавирусом. Многих спортсменов поснимали, потому что у них были положительные тесты. То есть, теоретически могло случиться такое, что мы бы не выступали вообще! Во-вторых, травма могла случиться. На уколах бы мы вышли, но бывают такие травмы, с которыми ходить невозможно, не то что выступать! И третий вариант – может просто не получиться. Может просто не пойти программа. При той сложности, что есть у нас – у России – если ты ошибаешься на одном элементе, дальше летит все упражнение. То есть можно так развалиться колоссально и не собраться вообще никак просто потому, что ты даже под музыку не успеешь! Самое главное, что мы все сделали, но все равно все пошло не так, как предсказывали в интернете. Этого звания трехкратной олимпийской чемпионки у меня нет. Если только «2,5-кратная». Кто-то пишет, что все равно меня будут называть трехкратной, и мне приятно, что люди так говорят, но от этого мое звание не изменилось. Поэтому заранее я никогда не примеряю на себя медаль. Конечно, я об этом мечтала, конечно! Но я не думала, что вот-вот медаль у меня в кармане. Я такой человек, что верю во все хорошее, но в то же время всего боюсь: что меня уберут, что что-то случится… Поэтому я ко всему готова всегда, и заранее никогда титулы не примеряю.

– Планируешь оставаться на четвертую Олимпиаду?

– Мне очень много людей пишет по этому поводу, все отправляют меня на четвертую Олимпиаду. Но никто не думает, какой это путь, как это невероятно тяжело. Можно сказать, что один тренировочный день в нашей сборной – это как полгода тренировок в другой стране. То есть, нет такого, что меня носят на руках за мои заслуги. Ко мне отношение самое жесткое. Я не расслабляюсь, потому что понимаю, что конкуренция очень высокая, какие там молодые девочки есть. Я не позволяю себе работать вполсилы, пропускать элементы, потому что понимаю, что с меня больше всего спрос. Про четвертую олимпиаду не думала, это очень тяжелое решение. Все говорят: «Вот, три годика осталось всего!» Ну, за три года может произойти все что угодно! Я не знаю, что будет завтра, а мне на три года вперед задают такой вопрос.

– Что должно измениться после прецедента с судейством в Токио?

– Я надеюсь, что судейство поменяется, чтобы выставление оценок было прозрачным. Чтобы выставляли прозрачные оценки, как в фигурном катании. Я думаю, что Олимпиада-2020 навсегда войдет в историю. Но я все равно считаю, что нужно делать на две головы выше соперников, чтобы ни у кого не было возможности поставить ниже, даже при большом желании.

– Какие последствия будут в мировой художественной гимнастике?

– Я думаю, что все страны очень обрадовались, что это произошло. Потому что мы всем надоели, и они были рады. Им неважно, кто нас победит, главное – чтобы золото было не у нас. Станут ли лучше судить или будут более компетентные судьи на Олимпийских играх – неизвестно. Потому что есть судьи, которые судят все чемпионаты мира, кубки мира, чемпионаты Европы. А тут были совершенно другие судьи. Одно я могу сказать точно – уже все изменилось.

– Почему девочки из других стран были рады, что вы заняли второе место? Вы же много раз говорили, что общаетесь между собой, несмотря на конкуренцию?

– Всем очень надоело, что Россия всегда все выигрывает, и наш флаг на награждении выше остальных. Я думаю, что все ждали, когда что-то поменяется. Судя по тому, как все радовались, когда Дина получила серебро, когда мы встали на вторую ступень пьедестала, наши соперницы все радовались и обнимались.

Арина Цицилина из Беларуси, которая была на олимпиаде в Рио первая повернулась и сказала мне: «Близя, не плачь, у вас серебряная медаль! Вы умнички!» После нее к нам подошла вся их команда и начала нас обнимать. Потом только после награждения мы сами подошли к командам Италии и Болгарии и поздравили их.

– После ситуации на Олимпиаде люди, которые вас не поддерживают, распространяют вырванный из фильма «За пределом» отрывок – про олимпийскую чемпионку Рио Маргариту Мамун – где Ирина Александровна отчитывает Мамун в достаточно грубой форме. Расскажи, пожалуйста, подробнее для тех, кто не знает настоящую Ирину Винер и как она работает с гимнастками.

– Ирина Александровна не та мама, которая гладит по головке, она делает из нас чемпионов! Она где-то жесткая, но очень справедливая. Она может сказать грубо, но когда ты выступаешь и делаешь все, она и хвалит, и делает для тебя все, что возможно. Она и в жизни помогает после того, как ты уже завершила карьеру. Она всех детей очень любит,живет нами и художественной гимнастикой. Я очень люблю и уважаю Ирину Александровну. Она в жизни для меня сделала очень многое. Самое простое – дала шанс показать себя! Она три раза в меня поверила – дала мне шанс выступать на трех Олимпиадах! Конечно, не без моих усилий, но она меня поставила в первый состав. Она спасла мне жизнь! Даже когда я уже не тренировалась! Для нее все, кто ушел, остаются ее детьми.

Сколько я гимнасток встречала, которые в какой-то момент терялись в жизни, она всех к себе забирала, и тренером устраивала, и с жильем помогала. Я о ней могу говорить всегда только хорошее! По поводу фильма – самое главное слышать в ее иногда грубой критике зерно. Например, она может сказать: «Ты такая-сякая, вытяни руку! Зачем ты так делаешь?» И самое главное здесь выбрать суть – «вытяни руку!» Ирина Александровна очень эмоциональный и очень сильный человек. Я не знаю, сколько она воспитала чемпионов… Она легенда! И таких больше никогда не будет. Не знаю, как без нее будет российская художественная гимнастика. Я желаю ей очень много здоровья, чтобы она оставалась как можно дольше в художественной гимнастике, потому что она сделала огромный переворот в этом виде спорта. Это не только элементы, а еще и купальники, юбки, стразы – это все придумала она и добивалась, чтобы это все разрешили.

– Не считаешь, что стразы и слишком открытые купальники повышают уровень объективации девушек?

– Нет, у нас есть определенные правила для костюмов. Нам нельзя делать вырезы на спине или животе – у нас там везде сетка. Считаю, что у нас женственный вид спорта и нужно раскрывать женскую красоту, но у нас все по правилам и ничего вызывающего в наших купальниках нет! Наше выступление – спектакль, и мы обязаны придерживаться определенного образа. Красивые купальники со стразами помогают нам быть в этом образе.

– Как относишься к тому, что в мужской художественной гимнастике мальчики выступают в костюмах со стразами?

– Есть две мужских художественных гимнастики: испанская художественная и японская ритмическая (в России развивается японский стиль – прим. Eurosport.ru). У японцев это как спортивная гимнастика, только с предметами. Это смотрится круто, масштабно и мужественно. А то, что в Испании, мне не очень приятно видеть, как они с ленточками, как мы, выступают.

– Слишком жесткие методы на психику девушек как-то влияют?

– Ирина Александровну недавно в интервью спросили: «В сети стали раскручивать ролик из фильма «За пределом», показывая, как вы разговариваете с гимнастками. Неужто одной женщины так боится весь спортивный мир и в чем проблема этого спортивного мира?» Она ответила: «Когда я это говорю, я говорю с сердцем и душой. И девочка, которая стала два раза золотым и один раз серебряным призером Олимпийских игр в групповом упражнении, Анастасия Близнюк, наверное, если бы ей было плохо, не приходила бы столько лет в зал и не тренировалась бы так упорно, тяжело и долго, и не стала бы той, кем она является сейчас».

С моей психикой все в порядке. Мы уже привыкли, потому что понимаем, что работаем ради общей цели. Для нас тренировки – работа, на которую мы ходим с огромным удовольствием. Мне кажется, что ни у кого нет психологических проблем.

– Какие планы сейчас? В чем бы хотела себя попробовать? Если не гимнастика, то что?

– Когда мы строим планы, боженька над нами смеется и все идет не по плану. Мы это поняли, когда начался ковид. Я мечтала съездить к маме в Австралию, а страна закрыта. Я хотела начать учить английский и поступить на актерское мастерство в Австралию. Поэтому я сейчас отдыхаю. Плыву по течению. Не думаю, что когда завершу карьеру, потеряюсь в этой жизни. Я сейчас не завершаю карьеру! Также не исключаю из своей жизни сборы и мастер-классы с моим участием. Хочется развиваться не только в гимнастике. Но из-за ситуации в мире пока осуществить все задуманное не получается.

Художественная гимнастика Винер воюет с русской главой техкома из-за Авериных. Пока безуспешно 30/10/2021 В 17:55