Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Близнюк в интервью Eurosport.ru рассказала о заболевании почек, с которым столкнулась в 2014 году. По ее словам, это произошло не из-за спортивных нагрузок.

– У тебя были проблемы с почками в 2014 году. Из-за чего все началось и винила ли ты художественную гимнастику?

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– Художественная гимнастика здесь вообще ни при чем. Потому что в разных статьях мне стали приписывать диагноз – пиелонефрит – и говорили, что это все из-за гимнастики. Это неправда! На тот момент я была тренером и приехала на мастер-класс в Анапу буквально на четыре дня. Тогда я тренировала молодежную сборную команду России в групповых упражнениях. У меня был хантавирус, я проходила двухнедельный карантин. Хантавирус – это геморрагическая лихорадка. Так же, как ковид дает осложнение на легкие, хантавирус – на почки. У меня отказали обе почки. Ирина Александровна об этом узнала, и вместе с Алишером Бурхановичем (Усмановым – Eurosport.ru) дали мне самолет, отправили лечиться в Германию. Так сложилось каким-то чудом, что я выздоровела на 100 процентов. Врачи не понимали, как за такой короткий срок у меня обе почки завелись, заработали, потому что все боялись, что всю жизнь я буду либо на диализе, либо мне будут делать операцию и менять почки.

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– Что чувствовала, когда узнала диагноз, когда узнала, что почки отказали?

– Я вообще думала, что просто отравилась и ничего страшного не случится. Меня сначала забрали в больницу имени Боткина. Я лежала там четыре дня и как раз на четвертый улетела в Германию. Когда был третий день, моя мама прилетела. Я тогда подумала: «Зачем она прилетела? Что она за панику устраивает?» Лежала недовольная вся. А ночью ко мне подходит медсестра и сказала, что ко мне пришла Ирина Александровна. Время было полчетвертого утра. А я тогда всю ночь не спала, потому что лежала с аппаратами и на спине заснуть не могла.

Пришла Ирина Александровна, она была в маске, но у нее были невероятно красиво накрашены глаза, огромные ресницы. Она меня поддержала, сказала: «Моя хорошая, любимая, все хорошо. Не волнуйся, ты хорошо выглядишь!» А я на тот момент не видела себя в зеркало. Но когда прилетела в Германию, через неделю уже начала вставать. Я себя увидела – у меня были полностью кровавые глаза из-за того, что полопались сосуды, потому что меня рвало. Я была вся опухшая, руки были как у Микки Мауса огромные, потому что почки отказали. Мне делали капельницу – я все больше и больше опухала.

Мне казалось, что это просто отравление, ничего страшного со мной не произошло. Я полетела в Германию на лечение, но даже там все время думала, что неделю полежу, и все пройдет. Когда мне стало лучше, я начала вставать, ходить, разговаривать нормально, кушать начала. И как-то я разговаривала с мамой, она меня поддерживала, и я улыбалась. Зашла русскоговорящая врач и говорит: «Осторожный оптимизм! Почки не работают. И, возможно, никогда в этой жизни не заведутся! Придется делать операцию!» И вот тогда я поняла свой диагноз, что действительно это серьезно, что я больна. Когда мама ушла из больницы, я всю ночь не спала – плакала двое суток. Когда мама приходила утром, я старалась при ней не реветь, потому что она и так выглядела подавленно, очень переживала. Я знала, что она плачет, но при мне – никогда. Хорошо, что я не знала диагноз с самого начала, потому что, возможно, я бы сдалась. А так у меня был очень положительный настрой. И за счет этого я быстрее выздоровела. Психосоматика работает на 100 процентов! – сказала Близнюк.

Анастасия – единственная трехкратная призерка Олимпиады в художественной гимнастике: она выиграла групповые упражнения в составе сборной России в Лондоне-2012 и Рио-2016, в Токио-2020 стала второй. На Олимпиаде-2020 российские художественные гимнастки уехали без золота как в группе, так и в личном зачете.

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