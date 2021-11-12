Двукратная чемпионка Олимпийских игр и серебряный призер Токио-2020 в художественной гимнастике Анастасия Близнюк в интервью Eurosport.ru проанализировала выступление сборной России на последней Олимпиаде. И в группе, и в личном многоборье Россия осталась без золота.

– После квалификации знали, почему мы вторые. Cделали не все, у нас были ошибки. Но мы подсчитали все, поняли, почему были оценки ниже, чем обычно. А когда сделали идеально, и нам поставили только на балл выше, чем в квалификации, и на 1,300 балла ниже, чем Болгарии, вот тут сразу стало все понятно! Был сразу и шок, и неприятно. Я знала, что после того, что случилось с Диной, мы идем на расстрел. Хотелось за нее биться. Хотелось доказать, что мы команда, что мы сильные. Когда я увидела, сколько нам после первого упражнения поставили, я поняла, что в лучшем случае мы остаемся на втором месте, а если не дай бог ошибемся, то нас с пьедестала с огромной радостью снимут.

Ad

Но мы все молодцы, все собрались, все выдержали и сделали максимум. Решение судей – это их решение. Для меня главное, что мы сделали. Моя совесть чиста, потому что у нас все получилось, мы все сделали. Мы не подвели ни нашего великого тренера, ни весь огромный тренерский штаб, который с нами работал. Я считаю, мы бились достойно. Столько вопросов, ответов нет. Честно говоря, я довольна тем, как все сложилось. Самое главное – мы все сделали, вот и все.

Художественная гимнастика Близнюк: «В Токио однажды тренировались 15 часов до 1:40 ночи» 43 МИНУТЫ НАЗАД

– Что думаешь по поводу того, что на чемпионате Европы в финалах с мячами вы проиграли 0,225 балла, а на Олимпиаде сделали мячи просто идеально, но вам поставили на 1,300 балла ниже, чем болгаркам?

– На Европе, когда мы сделали мячи в финале, это было наше на тот момент лучшее исполнение из всех. И сама Ирина Александровна сказала, и судьи, что мы честно выиграли мячи, но Болгария в многоборье не встала на пьедестал вообще, поэтому им с запасом поставили, чтобы у них было золото. Но мы не расстроились, потому что понимали, что уже идет раздача призов. Но когда на Олимпиаде нам поставили на 1,300 балла меньше… Ладно если б нам поставили на три десятых меньше, мы были бы хотя бы конкурентоспособными и была бы интересная борьба. А тут нас просто опустили сразу и показали всем видом, что у нас нет шансов. Самое интересное, что нам после Европы еще добавили элементов в упражнении на два балла! То, есть мы проиграли 0,225, а потом еще повысили стоимость своего упражнение на два балла! Ирина Александровна просто говорила: «Держитесь! Делайте все правильно». Она поддерживала.

– Почему были вторые в квалификации?

– В квалификации так случилось, что у нас два сотрудничества не получилось. Там не было потерь, они были просто выполнены не так, как задумано. Получается, по сравнению с квалификацией нам в финалах должны были поставить на два балла выше точно!

– Алиса Тищенко недоделала поворот в обручах. Она сильно из-за этого переживала?

– Да, с поворота она сошла, но это всего лишь две десятых. И это никак не влияло на наше место. Если бы это стоило золотой медали, то, конечно, все бы расстроились. Я думаю, что Алиса не сильно расстроилась. Она маленькая, была очень рада медали, и я считаю, что это правильно, потому что серебряная медаль – тоже медаль. Она зарабатывалась колоссальным трудом, тренировками. Да, возможно, это не тот цвет, на который мы работали по 13-15 часов, но для нас она дороже золота. И то, что люди все видят, все прекрасно знают – это главное. И наш тренер нами доволен. Когда Ирина Александровна сказала, что она гордится нами и что мы герои, для меня это было очень ценно, – рассказала Близнюк.

Анастасия – единственная трехкратная призерка Олимпиады в художественной гимнастике: она выиграла групповые упражнения в составе сборной России в Лондоне-2012 и Рио-2016, в Токио-2020 стала второй. На Олимпиаде-2020 российские художественные гимнастки уехали без золота как в группе, так и в личном зачете.

Уже вышло полное интервью Анастасии Близнюк – читай об Играх в Токио, проблемах со здоровьем, реванше на ЧМ и отношении к Ирине Винер-Усмановой.

Татьяна Навка критиковала мужскую художественную гимнастику, но не только ей не нравится мужская художка – экстравагантный вид спорта захейтила еще и Яна Батыршина.

Художественная гимнастика Гимнастка Близнюк – об отказе почек, Играх в Токио и реванше на ЧМ 4 ЧАСА НАЗАД