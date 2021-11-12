Двукратная чемпионка Олимпийских игр и серебряный призер Токио-2020 в художественной гимнастике Анастасия Близнюк в интервью Eurosport.ru рассказала о тренировках у Ирины Винер-Усмановой.

– Ирина Александровна очень скрупулезно работает именно с групповичками. Расскажи, как это было перед Олимпиадой, сколько длились тренировки и оценивали ли ваше исполнение, как делают судьи на соревнованиях?

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– Тренировались мы очень много. Мы делаем прогоны, а перед нами сидят судьи. На тот момент были правила, согласно которым максимальная оценка была 20 баллов за сложность и 10 за исполнение. Нам нужно было сделать на максимум. Допустим, если за исполнение ставили 9,5 или 9,6 из 10, то прогон не засчитывался. А вот если 9,7 и выше, то засчитывали – надо было сделать шикарный прогон. Когда аренда зала заканчивалась, Ирина Александровна платила еще, и мы продолжали тренироваться. То есть, тренировочное время не заканчивается, и надеяться, что зал сейчас закончится, было нельзя.

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– В Рио вы выступали в первый раз без Ирины Александровны. Она не поехала с вами на соревнования, а была по видеосвязи. Как проходили сборы без ее присутствия в Бразилии? Как вы выступали без нее?

– И в Рио, и в Токио Ирина Александровна всегда была на связи. Она подключалась с самого утра и до ночи нас тренировала. В Токио было несколько раз, когда мы тренировались по 13,5 часов. И она все это время была на связи. Один раз мы тренировались 15,5 часов до 1:40 ночи, и она все это время сидела перед мониторами у себя дома. Мы только хореографию без нее делали, а вот когда выходили на площадку, она уже была с нами все время. И на соревнованиях она всегда на связи, прямо до выхода на соревновательный ковер дает нам наставления, мы ее слышим. Мы включаем либо колонку, если одни в зале, а если нет, то тренер через наушник передает все замечания. Если мы включаем колонку, все ее слышим, можем подходить посмотреть на нее. Поэтому я не могу сказать, что чувствовалось ее отсутствие. Все-таки она всегда с нами, всегда помогает.

– А у вас был какой-то перерыв?

– Мне кажется, мы где-то 1,5-2 часа отдыхали, но тем не менее, это уже не имело значения!

– Было ли какое-то задание на тренировку на предолимпийских сборах, раз вы тренировались по 15 часов?

– Мы тренировались 15,5 часов только перед Токио. Перед Рио такого не было. Тогда мы тренировались по 9-10 часов, достаточно адекватно. Мы так всегда тренируемся. А перед Токио были какие-то невероятные тренировки.

– Была какая-то установка на тренировку, что вы не могли ее сделать и поэтому так долго тренировались?

– Перед Рио у нас была такая система, что мы делали семь любых прогонов, а восьмой был контрольный. Самое главное – сделать контрольный прогон. Если делаешь контрольный, меняешь вид. Дальше все то же самое с другим предметом. Если ты не делаешь контрольный прогон со вторым видом, то вся тренировка начинается заново. И в Рио было два раза, когда мы начинали всю тренировку сначала. Это я запомнила, – рассказала Близнюк.

Анастасия – единственная трехкратная призерка Олимпиады в художественной гимнастике: она выиграла групповые упражнения в составе сборной России в Лондоне-2012 и Рио-2016, в Токио-2020 стала второй. На Олимпиаде-2020 российские художественные гимнастки уехали без золота как в группе, так и в личном зачете.

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