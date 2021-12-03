Российские гимнастки Дина и Арина Аверины поведали о работе с Ириной Винер-Усмановой и рассказали, каких гимнасток не очень любит президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России.

«Конечно, не все могут адаптироваться, выдерживать такую нагрузку, общение. Возможно, должны сойтись характеры, понимание. Например, она может сказать сделать невероятные вещи. Ты думаешь: «Как я вообще такое могу?» Но я вот беру и делаю, потому что доверяю ей. Она видит, что у меня это может получиться. И правда – через какое-то время удается.

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А вот тех гимнасток, которые ей не верят, Винер-Усманова не очень любит, потому что они сомневаются в ее решении. Она часто объясняет: «Я бы никогда от тебя этого не требовала, если бы не видела, что ты можешь», – сказала Арина Аверина.

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Дина Аверина и Арина Аверина на ЧМ-2021 по художественной гимнастике Фото: Getty Images

Также сестры Аверины признались, что родители призывали спортсменок уйти из спорта после Олимпийских игр в Токио.

«Мы хорошо отдохнули после чемпионата мира с родителями, но не разговаривали с ними насчет гимнастики. Сейчас об этом не говорим, особенно после Олимпиады – тогда они хотели, чтобы мы закончили, мы тоже этого хотели. Когда нас Ирина Александровна позвала обратно в зал, они сказали: «Решайте сами, мы больше не будем вмешиваться в вашу жизнь», – сказала Дина Аверина.

«Поэтому после чемпионата мира не обсуждали дальнейшие планы, даже сам турнир. Просто отдыхали, никаких разговоров про спорт», – добавила Арина Аверина.

На ЧМ по художественной гимнастике Дина Аверина выиграла 18-е золото и побила рекорд Канаевой.

Всего на турнире сборная России завоевала 13 медалей: 7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых.

Источник: РИА Новости

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