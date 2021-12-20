Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова считает, что новые правила в художественной гимнастике слишком стандартизированы и высказывается за их пересмотр. Она считает это полем для манипуляций.

«Новые правила? Они тоже содержат в себе стандарты. Например, прыжок, который делали Батыршина, Кабаева, Гараева, гимнастки других поколений и стран, кольцо двумя ногами с приземлением на колени. Всегда это вызывало в зале восхищение, стоимость – 0,4 балла. В положении лежа поднять ножку и сделать под ней круги булавами тоже стоит 0,4 балла. О чем разговор? Кто будет делать этот прыжок, если можно сделать те вещи, о которых я вам сказала? Будем стараться, будем добиваться от Международной федерации гимнастики, чтобы все-таки пересмотрели правила в сторону олимпийского девиза «Быстрее, выше, сильнее».

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Итоги года? Как сказала моя титулованная ученица Алина Кабаева, сейчас все выполняют стандарты. А все именные, красивые и сложные элементы обесценены настолько, что их никто не выполняет. Получается один и тот же стандарт, это неинтересно. Поэтому на Олимпиаде случилось то, что случилось, потому что вот так можно было манипулировать и в групповых, и в индивидуальных упражнениях. Зато на чемпионате мира получилось так, как получилось. 13 медалей, семь золотых из девяти возможных. Одну медаль отобрали у Дины, как и на Олимпийских играх, по той же схеме», – рассказала Винер-Усманова.

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