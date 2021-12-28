Российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали о самом удивительном новогоднем подарке, который они получали от президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
«Мы всегда отмечаем зимние праздники в кругу семьи. Надеюсь, на этот раз исключений не будет, и 2022 год мы встретим в компании самых близких людей.
Кстати, новогодние чудеса случаются! Например, в прошлом году, когда мы безвылазно сидели на закрытой базе, Ирина Александровна вдруг взяла и отпустила нас на два дня домой. Это был совершенно невероятный подарок, потому что никого вообще не выпускали из-за пандемии», – призналась Арина Аверина.
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«А когда остальные спортсмены узнали, что нас отпустили домой, они тоже пошли отпрашиваться. Но им повезло уже меньше, потому что настоящие чудеса никогда не случаются дважды», – добавила Дина Аверина.
А еще сестры Аверины рассказали о нелюбимых гимнастках Ирины Винер и просьбах родителей завершить карьеру.
Единственная трехкратная призерка Олимпиады в художественной гимнастике дала эксклюзивное интервью Eurosport.ru. Спортсменка рассказала о тренировках по 15 часов в день, об отказе почек, Токио-2020 и Ирине Винер.
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Источник: People Talk
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