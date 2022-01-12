Купальник российской гимнастки Дины Авериной, в котором она выступала на летних Олимпийских играх-2020 в Токио, выставлен на продажу.

О продаже костюма сообщается на странице мастерской дизайнера Светланы Герасимовой в инстаграме. Цена купальника Дины Авериной – 126 тысяч рублей или 1800 долларов.

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«Выставляем на продажу купальник Дины Авериной. Переливы голубых, синих, фиолетовых кристаллов в сочетании с золотом смотрятся очень дорого и элегантно. Небольшие воланы с градиентом из голубого в белый цвет придают купальнику нежность. Купальник отлично подойдет для выступления под классические композиции», – говорится в публикации.

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