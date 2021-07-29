Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова поделилась подробностями подготовки спортсменок к Олимпиаде в Токио. В настоящее время команда находится во Владивостоке на сборе.

«3 августа все наши девочки приезжают в японскую столицу. 4 августа – тренировка, 5 – опробование, а 6 начинаются соревнования. Во Владивостоке они разместились на острове Русский в университете. Туда муха не пролетит. Тренируются девочки на «Фетисов-Арене», где растопили лед и сделали огромную площадку. Российские гимнастки там совершенно одни, туда никого не допускают. Они приезжают туда утром и уезжают затемно. Днем им привозят что-то поесть, они отдыхают в раздевалках на раскладушках, чтобы не тратить время на переезды», – заявила Винер в эфире «Матч ТВ».

Соревнования по художественной гимнастике в Токио пройдут с 6 по 8 августа.

Ирина Винер также является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Художественная гимнастика Российский гимнаст поддержал критику Навкой мужской художки 26/07/2021 В 05:40

Художественная гимнастика «С позицией Навки согласна». Винер – о мужской художке 24/07/2021 В 09:34