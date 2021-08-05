Художественной гимнастке Евгении Левановой всего 20 лет, но она уже успела стать пятикратной чемпионкой мира в групповых упражнениях в составе сборной России. На Олимпиаде в художке скоро стартуют квалификации, но Евгении придется смотреть турнир дома – она получила травму ноги, перенесла две операции и не сумела поехать на Игры.

В интервью Eurosport.ru спортсменка порассуждала о сходстве и различии художественной гимнастики и фигурного катания, сказала очень красивые слова о тренере Ирине Винер и сделала прогноз на Токио.

– Вы не сумели попасть на Олимпиаду из-за травмы. Будете смотреть выступления сборной по телевизору, несмотря ни на что?

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– Конечно же, буду переживать, так как все девчонки, с которыми я тренировалась, прошли огромный путь. Это огромное достижение. В этом году, несмотря на пандемию, все-таки состоялась Олимпиада. Я очень хочу, чтобы она прошла успешно для всех спортсменов.

– У спортсменов из разных видов – разное отношение к Олимпийским играм – например, не приехали некоторые топовые теннисисты. Что такое Олимпиада для художественных гимнасток?

– Думаю, для каждого спортсмена разный потолок и разный уровень подготовленности. Для кого-то Олимпиада – это что-то нереальное, а для кого то – цель всей жизни. Практически для всех гимнасток – по крайней мере, кто в сборной – это цель номер один в спорте. Я уверена на сто процентов. Как и для меня, для моих подруг, которые со мной тренировались и тренируются. Выше Олимпиады в спорте нет соревнований.

Выступление российских гимнасток на ЧМ-2019 Фото: Imago

– Теперь ваш план – отобраться на следующие Игры? На 2024-й?

– Да, я очень надеюсь. Сейчас делаю все для того, чтобы восстановить здоровье после операции, восстановить свои ноги. Очень надеюсь, что в дальнейшем осуществлю все планы.

– Гимнастки приучили к постоянным победам. Не обидно, что каждое новое золото воспринимается болельщиками как обыденность?

– Обидно, на самом деле. Потому что за этими медалями стоит колоссальная работа – как наша, так и тренеров. Мы находимся в зале по десять часов – бывает, по 11 или 12 в день. Отдаем себя полностью спорту, и когда говорят «а, гимнастки опять выиграли, ничего нового» – это действительно немного обидно. Некоторые люди не понимают, насколько сильно мы вкладываем себя и свое время в эту жизнь, в художественную гимнастику.

– Вы упомянули о тяжелых тренировках. А насколько важен вес? Фигуристки говорят, что даже сто лишних граммов могут повлиять на исполнение элемента. В гимнастике так же?

– Да, вес очень важен для гимнастки. Нас взвешивают в сборной два раза в день – утром и вечером. Все контролируется, для каждой гимнастки есть своя норма, веса которой она должна придерживаться и за которую не должна выходить.

– А если не получилось хотя бы одни день – отругают? Или какие-то санкции?

– Если это несколько граммов – сто, двести или триста – могут что-нибудь сказать и дают понять, что сегодня ты должна их скинуть. А если поправляешься на килограмм или более, тогда может быть серьезный разговор. Но мы стараемся такие цифры не набирать. До 300 граммов – еще более-менее, а дальше не надо этого делать. И самой тяжело будет работать.

– Нельзя позволить себе лишнего даже в отпуске?

– Желательно. Я, на самом деле, себя всю жизнь контролирую, но у меня не было серьезных проблем с весом, мне повезло – может, метаболизм хороший. Знаю лично многих девчонок, которые очень сильно переживают по этому поводу. У всех разный организм, но видела, как девочкам было тяжело. Так что в гимнастике это реально важный критерий.

– Вы выступаете в групповых упражнениях. Не бывает обидно, что вас редко знают по именам, в отличие от личниц – сестер Авериных, в прошлом олимпийском цикле – Яны Кудрявцевой и Маргариты Мамун?

– Бывает обидно. Когда вызывают личницу на ковер, говорят, к примеру: «Приглашается Аверина Дина» – называют имя и фамилию, тем самым болельщицы сразу запоминают, и глаз падает на эту гимнастку. А когда мы выходим на ковер, нас вызывают как Team Russia, сборная России. Поэтому я думаю, в этом есть свои минусы и плюсы. Нас знают лично по фамилиям не все, но заслуг у некоторых из нас больше, чем у личниц.

Сборная России на подиуме ЧМ-2019 Фото: Imago

– Как, на ваш взгляд, нужно популяризировать художественную гимнастику, чтобы она взлетела до уровня фигурного катания?

– Я считаю, что с каждым годом гимнастика все более популяризируется и вообще не стоит на месте, если сравнивать с тем, что было несколько лет назад. Могу взять за сравнение свой родной город, Чебоксары. Когда мама отводила меня на гимнастику, была всего одна школа на весь город. Сейчас таких школ много. Мы не стоим на месте. Огромный вклад принадлежит Ирине Александровне [Винер] – большое ей спасибо, она очень старается развивать гимнастику. Нас стали больше показывать на телеканалах.

Единственный плюс у фигуристов в том, что у них есть шоу, которые проходят практически в любой сезон – зима, лето, всегда это есть. Все именитые спортсмены идут туда после окончания карьеры, тем самым все более и более продвигая это все. Люди, которые даже не связаны с миром спорта, ходят на эти шоу. Может, не знали каких-то спортсменов до шоу, а на шоу же всех объявляют, про всех рассказывают. Так что шоу – огромный плюс в пользу фигурного катания.

Недавно у нас тоже состоялось шоу – Ирина Александровна была одним из организаторов, одним из тех, кто это придумал. Шоу связало художественную гимнастику и оперу. Там были артисты оперы, и гимнастки выступали под живую музыку. Было очень круто. Это показывали по телевизору, это видели приглашенные люди – супер. Надеюсь, мы будем идти вперед и развивать этот вид спорта.

Ирина Винер Фото: Getty Images

– Еще одна возможная параллель с фигуркой – понижение возраста. В гимнастике нет тенденции, что в 14 лет определенный элемент выполнить легче, чем в 20?

– У меня спорное мнение на этот счет. Конечно же, сейчас гимнастика действительно идет вперед, и дети, которым лет по 14-15, делают то, что раньше не делал никто. Но могу привести в пример Анастасию Максимову – она сейчас в сборной России в групповых упражнениях. Ей 30 лет исполнилось, она едет на Олимпиаду. Все возможно, все реально, и поэтому не могу ответить однозначно на этот вопрос.

– Не могу не спросить подробнее про Ирину Александровну. Оцените, сколько процентов успеха принадлежит ей, а сколько вам – спортсменкам?

– Я бы сказала, все сто процентов – ей! Это великий человек, который делает все – не знаю даже, как ее назвать, нет такого слова высокого, которым я бы ее охарактеризовала. Она сделала все и делает все для гимнастики. Постоянно находится в зале 24 на 7 со спортсменами, живет этим делом, делает нас людьми – выводит нас, лепит, как скульптуры. Она гений. Таких людей я больше не встречала. От всего сердца хочу пожелать его всего самого лучшего, без нее гимнастика была бы не та и не было бы такого развития нашего вида спорта.

– Она ведь еще и президент федерации – не только тренер.

– Она все вопросы решает, вообще все делает. Действительно живет этим.

Дина и Арина Аверины Фото: Getty Images

– Напоследок давайте вернемся к Олимпиаде. Каков ваш прогноз – два золота из двух? А на кого поставите в личке – на Дину или Арину?

– Уверена, что наши гимнастки выступят отлично, что покажут все программы на 100 процентов, потому что этому предшествовала колоссальная работа. Я не буду ставить ни на кого: болею за Россию и за то, чтобы Россия стояла на первом месте. А кто именно – не так важно.

Дина и Арина абсолютно разные. Но когда их узнаешь, вживую с ними пообщаешься – они даже на лицо разные. Просто те, кто их не видел близко, не могут отличать. А я отличаю – девчонки прекрасные, умницы и молодцы. Очень трудолюбивые. И пусть победа на Олимпийских играх в Токио будет у России!

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