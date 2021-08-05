Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях Евгения Леванова рассказала о роли главного тренера Ирины Винер-Усмановой в успехах спортсменок.

– Оцените, сколько процентов успеха принадлежит ей, а сколько вам – спортсменкам?

– Я бы сказала, все сто процентов – ей! Это великий человек, который делает все – не знаю даже, как ее назвать, нет такого слова высокого, которым я бы ее охарактеризовала. Она сделала все и делает все для гимнастики. Постоянно находится в зале 24 на 7 со спортсменами, живет этим делом, делает нас людьми – выводит нас, лепит, как скульптуры. Она гений. Таких людей я больше не встречала. От всего сердца хочу пожелать его всего самого лучшего, без нее гимнастика была бы не та и не было бы такого развития нашего вида спорта.

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– Она ведь еще и президент федерации – не только тренер.

– Она все вопросы решает, вообще все делает. Действительно живет этим, – сказала Леванова в эксклюзивном интервью Eurosport.ru.

Леванова не выступит на Олимпийских играх из-за травмы.

Финалы в художественной гимнастике состоятся 7 и 8 августа.

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