Пятикратная чемпионка мира Евгения Леванова призналась, что болельщики иногда обесценивают достижения художественных гимнасток, так как они всегда побеждают на главных стартах.

– Гимнастки приучили к постоянным победам. Не обидно, что каждое новое золото воспринимается болельщиками как обыденность?

– Обидно, на самом деле. Потому что за этими медалями стоит колоссальная работа – как наша, так и тренеров. Мы находимся в зале по десять часов – бывает, по 11 или 12 в день. Отдаем себя полностью спорту, и когда говорят «а, гимнастки опять выиграли, ничего нового» – это действительно немного обидно. Некоторые люди не понимают, насколько сильно мы вкладываем себя и свое время в эту жизнь, в художественную гимнастику.

Tokyo 2020 Гимнастка Леванова: «Винер – великая, она делает нас людьми» 3 ЧАСА НАЗАД

Леванова не выступит на Олимпийских играх из-за травмы.

Финалы в художественной гимнастике состоятся 7 и 8 августа.

Tokyo 2020 5-кратная ЧМ – об Авериных и Олимпиаде, сходстве художки и фигурки 5 ЧАСОВ НАЗАД