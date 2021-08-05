Пятикратная чемпионка мира Евгения Леванова призналась, что болельщики иногда обесценивают достижения художественных гимнасток, так как они всегда побеждают на главных стартах.
– Гимнастки приучили к постоянным победам. Не обидно, что каждое новое золото воспринимается болельщиками как обыденность?
– Обидно, на самом деле. Потому что за этими медалями стоит колоссальная работа – как наша, так и тренеров. Мы находимся в зале по десять часов – бывает, по 11 или 12 в день. Отдаем себя полностью спорту, и когда говорят «а, гимнастки опять выиграли, ничего нового» – это действительно немного обидно. Некоторые люди не понимают, насколько сильно мы вкладываем себя и свое время в эту жизнь, в художественную гимнастику.
Tokyo 2020
Гимнастка Леванова: «Винер – великая, она делает нас людьми»
- Леванова не выступит на Олимпийских играх из-за травмы.
- Финалы в художественной гимнастике состоятся 7 и 8 августа.
Tokyo 2020
5-кратная ЧМ – об Авериных и Олимпиаде, сходстве художки и фигурки
Tokyo 2020
«Отдыхают на раскладушках». Винер – о подготовке художниц к ОИ