На Олимпиаде в Токио стартовала художественная гимнастика – сестры Аверины оценили японский помост и захватили уверенное лидерство в квалификации. Но на Играх нет Ирины Винер-Усмановой – самого главного человека в русской художке. Почему так?

«У меня был ковид, и врачи запретили мне далеко лететь», – не таясь, объявила Ирина Александровна еще в июне.

Великому тренеру уже 73 года, поэтому забота о здоровье видится самым очевидным и самым понятным объяснением. Но смогут ли гимнастки показать максимум в отсутствии наставницы? Определенно – ведь Винер не было и в Рио пять лет назад. Маргарита Мамун завоевала золото, Яна Кудрявцева – серебро, победила Россия и в групповых упражнениях.

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«Я проводила соревнования в Рио по мониторам: на одном Мамун, на втором мониторе Кудрявцева, на третьем тренировка групповых упражнений, на четвертом мониторе шли соревнования, и меня тренер спрашивал, кто сейчас выступает. Поэтому я была везде, и сейчас чемпионат Европы я тоже так провела. Мне так удобнее, больше ошибок вижу», – сказала Винер.

Ирина Винер-Усманова Фото: Getty Images

В 2016-м у нее были и другие причины, которыми Винер поделилась только спустя два года: «Бог сам велел, чтобы я не поехала на Олимпиаду. У меня тоже были с мамой большие проблемы, и я осталась около нее».

Медали в художественной гимнастике будут разыграны 7 и 8 августа.

В личном многоборье Россию представляют Дина и Арина Аверины.

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