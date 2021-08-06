Художественная гимнастика – в миру летнее фигурное катание, а в фигурке годами не утихают споры о музыке для новых программ. Болельщики плюются на так называемый «Золотой фонд» – классику, под которую хотя бы раз катался любой уважающий себя фигурист, а тренеры упорно ставят ученикам условные «Кармен» и «Лебединое озеро» – особенно в олимпийские сезоны.

6 августа на летней Олимпиаде в Токио прошла квалификация у художниц, и было очень интересно оценить музыкальный выбор гимнасток со всего мира. Разумеется, не обошлось без классики: «Кармен-сюита» от Арины Авериной в упражнении с лентой (от любой вариации «Кармен» у фанатов фигурки сводит зубы) и «Жар-Птица» Стравинского от нее же, «Дон Кихот», от которого повеяло Алиной Загитовой, «Лунная Соната», Равель, Чайковский и Римский-Корсаков. Но большинство спортсменок, их тренеры и хореографы порадовали нестандартным подбором музыки.

Например, японка Сумире Кита для упражнений с булавами выбрала популярный трек SKIBIDI российской группы Little Big, которая должна была ехать на Евровидение 2020 года, отмененное из-за коронавируса.

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Сумире Кита, упражнение с булавами Фото: Getty Images

Екатерина Веденеева из Словакии поставила сразу две программы под вокал народной артистки России Тамары Гвердцители. Показывать номер с лентой гимнастке помогает дуэт Гвердцители с актером Дмитрием Дюжевым – они исполняют «Ноктюрн», музыку к которому написал Арно Бабаджанян, а слова – поэт Роберт Рождественский.

Популярна у гимнасток и украинская музыка. Программа с мячом грузинской гимнастки Саломе Пажавы поставлена под «Океан Эльзы». Песню «Обійми» написал лидер группы Станислав Вакарчук. Удивила выбором спортсменка из Кабо-Верде, которая заняла последнее место и не отобралась в финал. Для одной из программ она подобрала лирическую инструментальную композицию «Собирая желтые листья» Андрея Данилко, который больше известен в образе Верки Сердючки. Для второй – Still Loving You от Scorpions.

Рок был и у России – вопреки стереотипу о том, что российским спортсменкам ставят исключительно классику. Дина Аверина показывает упражнения с мячом под бессмертную Thunderstruck – правда, не в оригинале AC/DC, а в более мягком исполнении немецкого скрипача Дэвида Гарретта.

Дина Аверина, упражнения с мячом Фото: Getty Images

Back in Black от тех же AC/DC выбрала Зохра Агхамирова из Азербайджана, израильтянка Николь Зеликман отожгла под Deep Purple – правда, не «Дым над водой». А представительница Америки Эвита Грискенас обожает Imagine Dragons.

Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Бритни Спирс, Бейонсе, Билли Айлиш и популярная среди девушек итальянская группа IL VOLO: все это – в списке саундтреков лучших гимнасток мира, отобравшихся на Игры. Гимнастический плейлист однозначно вариативнее фигурного.

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