На летних Олимпийских играх-2020 в Токио пройдет финал в личном многоборье в художественной гимнастике. Последние пять Олимпиад сборная России неизменно увозит домой золотые медали, в Лондоне-2012 и Рио-2016 – делает дубль из золота и серебра.

Многолетние традиции будут поддерживать сестры Дина и Арина Аверины. Они поборются за победу в гимнастическом зале «Ариаке» в Токио. А Eurosport.ru проследит за самым важным в финале личного многоборья у художниц.

9:53. Алина Гарнасько из сборной Беларуси выступает предпоследней с обручем, у нее на фоне играет «Лунная соната» Людвига ван Бетховена.

9:52. 27,550 балла у Ашрам – израильтянка выходит на первое место и опережает Арину Аверину после первого упражнения!

9:51. Но для Линой обруч был не самым сильным упражнением в квалификации, она должна собраться в финале.

9:50. «По-настоящему медленная музыка» называется композиция Ашрам, но что-то эта мелодия совсем не медленная!

9:49. И следом на ковре главная соперница сестер Авериных – Линой Ашрам из сборной Израиля. Она была третьей в квалификации.

9:48. 24,400 балла дают Пограничной рефери – две украинки сейчас в боттом-3 в обруче, к сожалению. Но не расстраиваемся, основная борьба еще впереди.

9:47. Почему-то затягивается у нас выставление оценок украинской художнице, Крис объективно волнуется, что поставят судьи.

9:46. Хорошо сделала программу Пограничная, но Кристина выглядит чуть слабее остальных соперниц.

9:44. Пограничная выступила даже в купальнике с огненной гитарой – Крис завоевала сердечки всех рокеров мира.

9:42. Еще одна украинка Кристина Пограничная сейчас покажет упражнение с обручем – у нее на фоне будет играть Kaleo и No Good. Музло рокового направления!

9:40. Ровно 24,000 балла получила от судей Виктория Оноприенко – украинская художница получила предпоследние оценки, к сожалению. Не переживай, Вика, все будет хорошо!

9:39. Виктория – самая молодая участница финала в личного многоборье, украинке всего 17 лет. Следующие Игры в Париже-2024 – точно ее.

9:38. На сайте Игр говорится, что Оноприенко выступает под Fascination композитора Фермо Маркетти. Хотя это явная аранжировка для скрипки Who Wants to Live Forever группы Queen.

9:37. Виктория Оноприенко из сборной Украины выступает под шестым номером – у нее что-то лиричное и инструментальное.

9:36. 25,900 балла – это второе место у Боряны, Бобби уступает в обруче только Арине Авериной из сборной России!

9:35. Комментаторы Первого канала говорят, что Боряну Калейн сокращенно называют Бобби. Болгарка без срывов выполнила программу.

9:34. Боряна Калейн из сборной Болгарии прямо сейчас оказалась на ковре – она выступит под музыку из мультфильма «Моана».

9:33. 23,700 балла получила за выступление Николь Зеликман – пока у израильтянки самые низкие оценки сегодня.

9:32. Почитайте, кстати, текст на Eurosport.ru, под какую музыку выступают художественные гимнастки на этой Олимпиаде.

9:31. Следом на ковре встречайте Николь Зеликман из сборной Израиля. Она будет колбаситься под Deep Purple, ого-го!

9:30. Мда, 25,100 балла все лишь получила Балдассари – похоже, обруч не самое любимое ее упражнение.

9:29. Не слишком удачно показала программу итальянка – художнице Милене с элементами под композицию «Колыбельная Мефистофеля» дадут, вероятно, не так много.

9:27. Милена Балдассари из сборной Италии (у нее русская мама) выступит с обручем под третьим номером.

9:26. 25,425 балла дали белоруске Салос – не очень высоко оценили ее арбитры, к сожалению. Пожелаем удачи славянской сборной!

9:25. Ровно выступила Салос под романтичные ритмы грузинской эстрады – Анастасия родилась в России, но в 12 лет переехала в Минск.

9:23. Анастасия Салос из сборной Беларуси выходит на ковер под вторым номером, она представит программу под грузинскую группу Mgzavrebi.

9:22. 26,850 балла поставили Арине Авериной – это высокие оценки! Надеемся на такие же высокие позиции на финише!

9:21. Уверенно! Уверенно выступила Арина Аверина – очень сложные элементы, а броски-то какие высокие!

9:20. Арина выступает под «Жар-Птицу» Игоря Стравинского – еще одна русская классика.

9:19. И сейчас первым снарядом, с которых выступят гимнастки, будет обруч. Под первым номером программу соревнований откроет Арина Аверина.

9:18. Мы последим за финалом личного многоборья, где главные фавориты – две русские художницы Дина и Арина Аверины.

9:15. Привет! Я Данил Тармасинов, давайте посмотрим художественную гимнастику!

