Художница сборной России Дина Аверина выиграла серебряную медаль на летних Олимпийских играх-2020 в Токио. Аверина уступила в личном многоборье и получила сумму в 107,650 балла.

Олимпийской чемпионкой в этом виде программы стала Линой Ашрам из сборной Израиля. Она набрала 107,8 балла и впервые в истории страны принесла золото в художественной гимнастике. Бронзу завоевала Алина Горносько из сборной Беларуси, ее результат – 102,7 балла.

Еще одна гимнастка сборной России Арина Аверина шла третьей после трех упражнений (с обручем, мячом и булавами), но допустила ошибку с лентой и получила от арбитров только 19,550 балла. С суммой 102,1 балла Арина осталась на четвертом итоговом месте.

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Сборная России не отдавала золото в личном и командном многоборье на последних пяти Олимпиадах. С Игр-2000 в Сиднее русские художницы взяли 10 из 10 комплектов медалей высшей пробы.

В личном турнире у России также было пять побед подряд. Чемпионками становились Юлия Барускова, Алина Кабаева, Евгения Канаева (дважды) и Маргарита Мамун. В Лондоне-2012 и Рио-2016 сборная России делала дубль и выигрывала золото и серебро.

Последней художницей русской команды, кто проигрывала в личном многоборье, была Яна Батыршина на Олимпиаде-1996 в Атланте.

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