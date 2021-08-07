Российская гимнастка Дина Аверина заплакала после во время финала в личном многоборье. Спортсменка взяла серебряную медаль Олимпиады в Токио, уступив золото израильтянке Линой Ашрам.

После объявления результатов российская сторона подала протест, но он был отклонен.

Tokyo 2020 Аверины сенсационно не взяли золото – у Дины серебро в художке ЧАС НАЗАД

На двух предыдущих Олимпиадах Россия брала золотую и серебряную медали, в Токио российские девушки завоевали только серебро – Алина Аверина уступила бронзу белоруске Алине Горносько.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Tokyo 2020 Россия впервые за 25 лет проиграла в художке. Как это было 4 ЧАСА НАЗАД