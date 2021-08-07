Российская гимнастка Дина Аверина заплакала после во время финала в личном многоборье. Спортсменка взяла серебряную медаль Олимпиады в Токио, уступив золото израильтянке Линой Ашрам.
После объявления результатов российская сторона подала протест, но он был отклонен.
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- На двух предыдущих Олимпиадах Россия брала золотую и серебряную медали, в Токио российские девушки завоевали только серебро – Алина Аверина уступила бронзу белоруске Алине Горносько.
- Олимпийские игры завершатся 8 августа.
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