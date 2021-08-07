Завершились олимпийские соревнования в личном многоборье по художественной гимнастике. В квалификации Дина Аверина была на первом месте, Арина – на втором, но в финалах все изменилось. Случилось то, чего еще не происходило за последние 20 лет в этом виде спорта. Такой драмы не было никогда.

Золото – у гимнастки сборной Израиля Линой Ашрам, серебро – у Дины Авериной, третьей стала Алина Горносько из Беларуси. Арина не поднялась на пьедестал вообще. Золото Олимпийских игр в художественной гимнастике Россия не проигрывала с 1996 года.

Дина Аверина, Россия, художественная гимнастика, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

Tokyo 2020 Дина Аверина расплакалась, узнав оценки. Она только вторая 2 ЧАСА НАЗАД

За всю олимпийскую историю не подавали столько протестов по поводу оценок – десять. Столько же, сколько участниц в финале. По правилам можно оспаривать баллы максимум три раза от одной страны. Только за оценки Арины поборолись два раза из трех: один протест отклонили, во второй раз подняли оценку с 27,400 до 27,800 балла. После на выступления Дины в булавах и ленте были также поданы протесты, которые тоже оставили без удовлетворения.

Хотя бы по этому фактору можно сказать, что судейство было некомпетентным, потому что почти каждая вторая гимнастка недовольна своими оценками.

Напомним, что Дина – 13-кратная чемпионка мира, трехкратная абсолютная чемпионка мира, десятикратная чемпионка Европы. Арина – четырехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, в том числе двукратная абсолютная. На протяжении всего олимпийского цикла, а он длился рекордные пять лет, близняшки не уступали первенство ни на одном турнире.

Сравним оценки Арины и Дины с баллами израильтянки Линой Ашрам, которая лидировала весь день и выиграла:

Арина:

Обруч – 26,850,

Мяч – 27,900,

Булавы – 27, 800,

Лента – 19,550.

Арина Аверина Фото: Getty Images

Дина:

Обруч – 26,200,

Мяч – 28,300,

Булавы – 28,150,

Лента – 24,000.

Линой:

Обруч – 27,550,

Мяч – 28,300,

Булавы – 28,650,

Лента – 23,300.

В финалах с обручем, мячом и булавами Арина выступила гораздо лучше, чем в квалификации. Ее исполнение было идеальным – оценки за Execution (критерий исполнения) были выше 9 баллов из 10 возможных. Но на ленте завязался узел, поэтому пришлось заменить предмет, а это влечет сбавки и за сам узел, и за замену предмета, и за нарушение композиции. Плюс, пока она меняла ленту, были пропущен элементы. Не все получилось сделать и дальше, так как предмет – абсолютно другой, отличный от ее ленты, с которой она тренировалась минимум год.

Дина также выступила гораздо чище, чем в квалификации. Она отличается от сестры: Дина – математик и стратег. Она следит за оценками других участниц и своими собственными для того, чтобы высчитывать, сколько не достает до первого места. В Токио она сделала свой максимум, но оценки, как оказалось, зависели совсем не от ее идеальнейшего выступления. Дина проиграла золотой медали 0,150 балла.

Ашрам выронила ленту, но все равно взяла золото Фото: Getty Images

Гимнастка сборной Израиля Линой Ашрам, с оценками которой мы сравнили результаты Авериных, получила необъяснимо высокие баллы. Это удивительно, потому что за Execution она обычно получает оценки гораздо ниже. Даже невооруженным глазом видно, что у нее не такие «чистые» ноги, как у российских девушек. Она не везде дотягивает стопы и колени, локти, за что оценка должна снижаться. В упражнении с лентой Линой вовсе допустила потерю, за которую снижают минимум 0,5 балла.

Тем не менее, повлиять на это не может никто, кроме судей.

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