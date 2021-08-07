Серебряная призерка Олимпиады-2020 Дина Аверина свозь слезы поделилась эмоциями после финала многоборья по художественной гимнастике в Токио.

«Конечно, больно. Даже не от того, может, что я заняла второе место. Я очень рада, что я хотя бы получила медаль. Просто обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место заняла девочка, которая выступила с потерей.

Я прошла все виды более-менее чисто, достойно, как я могла – и заняла второе место. Мне больше обидно за несправедливость. Я всегда за честный спорт. Я знала и все оценки, знала, на каком месте иду, какой отрыв. Но в этот раз я себя не настраивала, что нужно подсчитывать, сколько надо набрать, сколько не надо. Потому что я не смогла понять судейство. Раньше если я понимала, что когда я делаю так, мне ставят так, то сейчас я делаю, и мне не ставят. Поэтому считать оценки было бессмысленно. Я очень собой довольна, что выходила на все четыре вида спокойно, без волнений, меня не трясло, я делала то, что могла, – сказала Аверина в эфире «Матч ТВ».

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Мнением о судействе в финале личного многоборья поделилась и тренер Авериных Ирина Винер-Усманова.

«Я не буду говорить, что оно политизировано, это уже пусть каждый сам решает. Но оно вопиющее, это безобразие. У вас выступают два лидера, одна делает очень грубую ошибку, которая стоит около 2 баллов, а ей ставят всего на 7/10 меньше, чем нашей девочке, которая сделала все идеально. Все чисто, выразительно, настоящий спектакль. Видимо, Россия всем надоела, что все выигрывают, решили поменять чемпиона. Но так нельзя, просто невозможно так поступать, ладно бы все было в мелочах, невытянутых руках, ногах, но когда лежит лента, то снимают за все вообще, оценка Хашрам нарисована, она получила 6/10 больше Дины Авериной. Вопиющая несправедливость, это войдет в историю», – приводит слова Винер-Усманово «РБК Спорт».

Дина Аверина выиграла серебряную медаль на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Сборная России не отдавала золото в личном и командном многоборье на последних пяти Олимпиадах. С Игр-2000 в Сиднее русские художницы взяли 10 из 10 комплектов медалей высшей пробы.

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