Личное многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио завершилось скандалом. Судьи отдали победу израильтянке Линой Ашраф, тем самым впервые за 25 лет оставив Россию без победы в этом виде спорта.

Спортсменка из Израиля получила 107,800 балла за четыре программы: на результат могла и должна была повлиять потеря ленты в последнем упражнении, но судьи выставили ей небывало высокую оценку (23,300). В то же время выступившая без помарок Аверина получила всего на 0,700 балла больше (для итоговой победы ей нужны были 0,900).

Кто же эти люди, которые посчитали Линой Ашраф более достойной золота, чем Дина Аверина?

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Судейская бригада состояла из 12 человек, на оценки спортсменок повлияли: Оран Сутер (Швейцария), Ариэль Миланесио (Аргентина), Наталья Еремина (Украина), Ева Симон Серрано (Франция), Ханна Нарлох (Польша), Талия Абдураманова (Узбекистан), Мария Тереза Муньос Санчес (Испания), Виктория Атаол (Канада), Марьяна Старцевич Бошнар (Хорватия), Ивана Мотоликова (Словакия), Бланка Млейнкович (Чехия) и Эрика Деутшц-Лазшания (Венгрия), указано в официальном протоколе.

Сборная России не отдавала золото в личном и командном многоборье на последних пяти Олимпиадах. С Игр-2000 в Сиднее русские художницы взяли 10 из 10 комплектов медалей высшей пробы.

В личном турнире у России также было пять побед подряд. Чемпионками становились Юлия Барускова, Алина Кабаева, Евгения Канаева (дважды) и Маргарита Мамун. В Лондоне-2012 и Рио-2016 сборная России делала дубль и выигрывала золото и серебро.

Последней художницей русской команды, кто проигрывала в личном многоборье, была Яна Батыршина на Олимпиаде-1996 в Атланте.

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