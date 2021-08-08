Женская сборная России по художественной гимнастике разочаровывающе завершила Олимпийские игры-2020. Вслед за неожиданным поражением сестер Авериных в личном многоборье без золота осталась и команда в групповом многоборье.

После упражнения с мячами Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко расположились на втором месте (46,200), уступив Болгарии (47,55). Запрос российской стороны на пересмотр оценок был отклонен. После второго упражнения с булавами и обручами отставание от болгарок ликвидировать не удалось (44,550 против 44,200). Россия снова подала протест, но получили лишь дополнительные 0,300 балла, которых не хватило, чтобы настичь Болгарию.

Бронзовые медали завоевали гимнастки из Италии.

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До Токио Россия неизменно брала и индивидуальное, и командное золото в художественной гимнастике 5 Олимпийских игр подряд.

В индивидуальном многоборье Дина Аверина взяла серебро, уступив Линой Ашрам из Израиля, Арина Аверина стала четвертой. Сестры лидировали после квалификации.

Россия завоевала 70 медалей в Токио: 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые. Команда идет пятой в зачете, отставая на 1 золотую награду от Великобритании.

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