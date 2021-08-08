Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты финала Олимпийских игр по художественной гимнастике.
«Судьи – твари! Это беспредел! Почему на Олимпиаде судьи меняют оценки? Мы знаем, что наши девочки – лучшие. Но нам что-то нужно делать. Судьи не хотели, чтобы у нас была золотая медаль! Это просто безобразие», – приводит слова Тарасовой «СЭ».
- Сборная России не отдавала золото в личном и командном многоборье на последних пяти Олимпиадах. С Игр-2000 в Сиднее русские художницы взяли 10 из 10 комплектов медалей высшей пробы.
- 7 августа Россия проиграла в личном многоборье, а 8-го числа уступила в командном.
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