Опубликовано 08/08/2021 в 05:35 GMT

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова поделилась мнение о результатах российских гимнасток на Олимпиаде в Токио.

«Все прекрасно понимали, что это должно было случиться, что гегемонию России нужно остановить. Это было прямое задание. Еще полтора месяца назад Россия обыграла Болгарию на чемпионате Европы. Нужно писать не в международную федерацию, а Томасу Баху, потому что попраны олимпийские традиции и правила. Никаких претензий к тренерам у меня нет», – приводит слова Винер-Усмановой РИА «Новости»

Вслед за неожиданным поражением сестер Авериных в личном многоборье без золота осталась и команда в групповом многоборье.

В индивидуальном многоборье Дина Аверина взяла серебро, уступив Линой Ашрам из Израиля, Арина Аверина стала четвертой. Сестры лидировали после квалификации.

Tokyo 2020 Тарасова – о серебре Авериной: «Судьи – твари! Это беспредел!» ЧАС НАЗАД

Tokyo 2020 Россия осталась без золота художки и в командном турнире 2 ЧАСА НАЗАД