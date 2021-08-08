Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова поделилась мнение о результатах российских гимнасток на Олимпиаде в Токио.
«Все прекрасно понимали, что это должно было случиться, что гегемонию России нужно остановить. Это было прямое задание. Еще полтора месяца назад Россия обыграла Болгарию на чемпионате Европы. Нужно писать не в международную федерацию, а Томасу Баху, потому что попраны олимпийские традиции и правила. Никаких претензий к тренерам у меня нет», – приводит слова Винер-Усмановой РИА «Новости».
- Вслед за неожиданным поражением сестер Авериных в личном многоборье без золота осталась и команда в групповом многоборье.
- В индивидуальном многоборье Дина Аверина взяла серебро, уступив Линой Ашрам из Израиля, Арина Аверина стала четвертой. Сестры лидировали после квалификации.
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