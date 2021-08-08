Воскресное утро, ровно как и субботнее, добрым назвать нельзя. Прошли финалы в многоборье групповых упражнений, и Россия снова не первая. Золото – у гимнасток Болгарии, серебро завоевали россиянки, тройку замкнула сборная Италии. Важная ремарка – снова был марафон протестов от участниц разных стран: восемь.

По каким правилам судят групповые упражнения?

Для начала нужно разобраться с правилами. У групповичек, как и у личниц, оценка складывается из двух компонентов: Difficulty (D) и Execution (E) – сложность и исполнение.

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Критерий D оценивается двумя бригадами судей: D1, D2 и D3, D4. Первые оценивают количество и ценность трудностей тела – прыжки, равновесия и повороты; количество и ценность обменов и танцевальных дорожек. По правилам можно выбрать либо 4 обмена и 5 трудностей тела, либо наоборот. Танцевальная дорожка в упражнении должна быть минимум одна.

Вторая бригада судей – D3 и D4 – оценивает количество и сложность рисков и сотрудничества. Риски – личные броски гимнасток: то есть, каждая делает высокий бросок, а под ним – разные динамические вращения: кувырки, прыжки с поворотом, шене (оборот вокруг себя) и не только. Риск должен выполняться пятью гимнастками одновременно или последовательно подгруппами: например, сначала делают три гимнастки, потом две и наоборот.

Сборная России по художественной гимнастике в Токио Фото: Getty Images

Бригада исполнения Е также делится на две: одна оценивает технику исполнения – рисунки в обменах, натянутые стопы, колени, локти, лишние шаги за предметом в сотрудничествах и обменах и так далее. Вторая судит артистизм: попадание в акценты музыки, соответствие стиля и музыки, выразительность лица и тела.

Что такое обмен, понятно из названия. Это трудность предмета, когда все пять гимнасток высоким броском одновременно меняются предметом в определенном рисунке (смотрят на расположение девушек на площадке) с набором критериев: например, ловля в ноги, спиной и другие. За каждый критерий дается 0,1 балла – чем больше критериев, тем выше оценивается трудность предмета. Это действует не только в обменах, но и в рисках и сотрудничествах.

Если не все поняли, что такое сотрудничество, то это в прямом смысле сотрудничество между гимнастками и предметом. Допустим, две гимнастки делают риск, а остальные три могут просто с ними посотрудничать – им необязательно рисковать. Например, поменяться предметом, коснуться части тела рискующей гимнастки, провести предметом или частью тела над или под рискующей гимнасткой. Если хоть одна девушка не принимает участие в сотрудничестве, оно не засчитывается.

Наконец, важнейшие правила групповых упражнений – синхронность и рисунки. Синхронность обязательно должна быть в танцевальных дорожках, рисках и обменах (если они выполняются не последовательно подгруппами), а также элементах. Рисунки – соблюдаться в тех же трудностях тела и предмета. Это построение гимнасток на площадке, например, в пятерке, диагонали, буквой «Т» и так далее. Если эти два компонента не соблюдаются, бригада исполнения сильно снимает баллы.

Конечно, нюансов в правилах по художественной гимнастике гораздо больше: не зря они описаны в книге на 80 страниц. Но это основные критерии, из которых складывается оценка.

Как судили на Олимпиаде?

Сложность правил нынешнего сезона в том, что оценки «открытые»: нет потолка набора трудностей предмета, нет максимальной оценки. Главная проблема – нет карточек, в которых бы прописывали все элементы, а судьи просто ставили плюсы и минусы. Сейчас арбитры записывают оценки вручную специальными символами. Из-за открытой оценки каждая команда старается усложнить упражнения за счет огромнейшего количества сотрудничества. Судьям действительно очень трудно оценивать групповичек: бывает такое, что они просто не видят или не успевают записать все, что сделали спортсменки.

Сборная России по художественной гимнастике в Токио Фото: Getty Images

Вернемся к результатам соревнований в Токио. Россия уступила сборной Болгарии – команде с собственным стилем в художественной гимнастке. Ни для кого не секрет, что их сборная – одна из сильнейших.

У России тоже есть отличительная черта – настолько чисто, как делают они, не делает в мире никто. Каждое упражнение продумано до мелочей. Каждый выход – целый спектакль. Увы, художественная гимнастика – субъективный вид спорта, и сделать с этим ничего нельзя.

Конечно, в упражнении с обручами и булавами было не все гладко: не докрутили поворот, не сделали, как задумано, сотрудничество. Но это во втором виде. А в упражнении с пятью мячами выступили изумительно, но разница с болгарками, которые занимали первое место, была колоссальная – 1,350 балла. На чемпионате Европы в Варне перед Олимпиадой сборная России в финале с мячами также уступила спортсменкам Болгарии, но разрыв составлял всего 0,225 балла, а тут аж 1,350. В многоборье на Евро Россия вообще обыграла Болгарию.

А еще у России всегда есть запас трудностей тела и предмета в упражнении – на случай потери или помарки. Поэтому проигрыш больше чем на балл невозможен при чистейшем исполнении, которое демонстрируют российские гимнастки.

Да, на Олимпиаде случилось серебро: возможно, болгарки действительно были сильнее в наборе трудностей тела и предмета. Но вопросы к судьям все же остаются: отставание от сборной Болгарии по сумме двух упражнений составляет 1,400 балла, серьезно?

Слезы русских художниц в Токио Фото: Getty Images

Забавная закономерность: в личном финале Арина Аверина выступала первой, а Дина – последняя. У Дины суперспортивный характер, у Арины – более мягкий. За счет низких оценок у судей получилось надавить на Арину, а так как Дина замыкала список выступавших, нетрудно было подсчитать, сколько баллов ей нужно поставить, чтобы не дать золото.

Теперь аналогичная ситуация – сборная России выступала последней. Результаты остальных команд были известны. Совпадение?

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