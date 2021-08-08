Пресс-служба МОК отказалась комментировать судейство на олимпийском турнире по художественной гимнастике. По мнению представителей комитета, работа судей – область ответственности Международной федерации гимнастики (FIG).
«Поскольку это вопросы, связанные с судейством соревнований, мы хотели бы направить вас в международную федерацию, которая несет ответственность за применение своих правил соревнований», – приводит слова пресс-службы РИА «Новости».
- Сборная России не отдавала золото в личном и командном многоборье на последних пяти Олимпиадах. С Игр-2000 в Сиднее русские художницы взяли 10 из 10 комплектов медалей высшей пробы.
- 7 августа Россия проиграла в личном многоборье, а 8-го числа уступила в командном.
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