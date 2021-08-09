В израильской прессе появилась статья об итогах личного многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, где сенсационно победила израильтянка Линой Ашрам, а 13-кратная чемпионка мира Дина Аверина осталась второй. Дина не допустила серьезных ошибок, в отличие от Линой, уронившей ленту в последнем упражнении. После соревнований многие российские эксперты и болельщики были в ярости из-за, по их мнению, необъективного судейства.

«Россия, похоже, никак не может смириться с поражением, положившим конец ее господству в художественной гимнастике», – оценивает происходящее израильское медиа Haaretz

Российские гимнастки не сумели выиграть личное многоборье на Играх впервые с 1996 года.

Национальная сборная также стала второй, пропустив вперед сборную Болгарии в командном многоборье.

Tokyo 2020 МОК не стал комментировать судейство художественной гимнастики 18 ЧАСОВ НАЗАД

Tokyo 2020 Гимнастки снова остались с серебром. Виноваты не спортсменки ДЕНЬ НАЗАД