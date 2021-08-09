Израильская гимнастка Линой Ашрам завоевавшая золотую медаль в личном многоборье на Олимпиаде в Токио, рассказала о соперничестве с Диной и Ариной Авериными. После соревнований в России были недовольны судейством.

«Мне уже удавалось обходить россиянок на предыдущих соревнованиях время от времени. Я понимала, что представляю для них угрозу. Я чувствовала, что нахожусь на одном уровне с ними. Я слышала о том, что сейчас происходит в России. Я здесь ни при чем. Я сделала то, что должна была сделать, добилась результата. Это достижение для моей страны. Вот что самое главное», – приводит слова Ашрам ONE

Сборная России не отдавала золото в личном и командном многоборье на последних пяти Олимпиадах. С Игр-2000 в Сиднее русские художницы взяли 10 из 10 комплектов медалей высшей пробы.

7 августа Россия проиграла в личном многоборье, а 8-го числа уступила в командном.

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