Официальный аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики отметился в комментариях под постом украинской судьи Лидии Виноградной в фейсбуке. Виноградная заявила, что израильтянка Линой Ашрам заслуженно получила золото Олимпийских игр в Токио.

Ассоциация ответила на сообщение пользователя Ирины Колчиной из Москвы, которая резко раскритиковала Виноградную: «Знаете, мадамка, засудили вы россиянку только из чувства злости и зависти. Украинцы – русофобы из-за гражданской войны на Донбассе. А попытка оправдаться у вас неуклюжая. А вас поздравляю с 44-м местом. Страна 404 это заслужила».

«Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC – номер 5», – ответил аккаунт ассоциации.

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Дина Аверина на летних Олимпийских играх-2020 в Токио выиграла серебряную медаль, а на следующий день в командном многоборье русские гимнастки проиграли золото болгаркам.

Сборная России не отдавала золото в личном и командном многоборье на последних пяти Олимпиадах. С Игр-2000 в Сиднее русские художницы взяли 10 из 10 комплектов медалей высшей пробы.

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