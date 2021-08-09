Белорусская ассоциация гимнастики заявила, что страницей организации в фейсбуке воспользовались посторонние. Ассоциация принесла извинения за некорректные комментарии, в числе которых была критика в адрес россиян и российских спортсменов.

«Уважаемые друзья! 9 августа в промежутке с 12:00 до 17:00 был осуществлен несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в сети фейсбук. Все комментарии, появившиеся в этот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики. Приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в сети. В данный момент проводятся техническо-регламентные работы, призванные увеличить надежность аккаунта Белорусской ассоциации гимнастики. Спасибо за понимание.

Белорусская ассоциация гимнастики с огромным уважением относится ко всем странам, успешно развивающим наш любимый вид спорта. Олимпийские игры в Токио собрали лучших спортсменок, которые подарили яркое соперничество и эмоции. Белорусская ассоциация гимнастики ни имеет отношения к эмоциональным оценочным суждениям, связанным с результатами соревнований по художественной гимнастике. От всей души поздравляем победителей и призеров олимпийского турнира и желаем всем спортсменкам хорошо подготовиться и выступить на Олимпиаде в Париже. Особенно хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. На протяжении долгого времени нас связывают добрые отношения со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, к которой мы относимся с большим уважением», – гласит сообщение на странице Белорусской ассоциации гимнастики.

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Ранее в комментариях на фейсбуке аккаунт ассоциации заявил, что Россия, занявшая пятое место в медальном зачете, «бездарно профукала» другим странам.

Сборная России по художественной гимнастике впервые за 25 лет не взяла золото на ОИ.

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