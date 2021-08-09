Российская гимнастка Дина Аверина заступилась за израильтянку Линой Ашрам и призвала не травить ее в соцсетях.

«Меня, как и Линой Ашрам, травят в соцсетях. Да, не все люди меня поддерживают. Мы ни в чем не виноваты – это дело судей. Мне жалко Линой – она ничего такого не сделала. Не надо ее травить», – приводит слова Авериной «Чемпионат»

Ашрам выиграла золото в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио, Дина Аверина стала второй, уступив 0,15 балла.

Сборная России не отдавала золото в личном и командном многоборье на последних пяти Олимпиадах. С Игр-2000 в Сиднее русские художницы взяли 10 из 10 комплектов медалей высшей пробы, но в Токио они в обоих дисциплинах стали вторыми.

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