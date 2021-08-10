В пресс-службе Международной федерации гимнастики прокомментировали резкие высказывания главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой по поводу судейства на Олимпиаде в Токио. Она посчитала судейство произволом и пощечиной всем болельщикам.

«Как и во всех основных соревнованиях FIG, FIG выполняет послесоревновательный анализ. Дисциплинарный процесс открывается только в случае выявления предвзятости или неудовлетворительной работы», – приводит «СЭ» заявление пресс-службы FIG.

7 августа в финале личного многоборья Дина Аверина осталась с серебром, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления с лентой. Протест на решение судей был отклонен.

Сборная России по художественной гимнастике впервые за 25 лет осталась без золотой медали в личном многоборье на Олимпиаде.

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