Российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали, планируют ли выступить на Играх в Париже в 2024 году и о том, что может повлиять на их решение.

«После того, как вчера нас встречали с флагом, с гимном, пришло очень много болельщиков, которые на самом деле нас поддерживали и каждый раз писали после выступления и отправляли видео со словами поддержки, даже стихи писали, конечно, после этого хочется дальше продолжать и радовать людей, не опускать руки, а идти только вперед.

Все только и ждут, чтобы мы взяли реванш и поехали в Париж, а желание появилось. Загадывать пока не будем. Желание появилось вдвойне, потому что после всего, что произошло, после того, как мы приехали на родину, как нас тут встречали. Да, хочется остаться», – заявили Дина и Арина в эфире Первого канала

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Дина Аверина завоевала на Играх в Токио серебро в личном многоборье, уступив лишь израильтянке Линой Ашрам. Арина осталась без медали на 4-й позиции.

Олимпиада 2024 года состоится в Париже и предварительно пройдет с 26 июля по 11 августа.

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